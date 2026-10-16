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Arsenal et Aston Villa en concurrence pour le défenseur de Bayern Munich Kim Min-Jae

vendredi 16 octobre 2026 - 15:00

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Arsenal FC et Aston Villa sont tous deux en lice pour recruter Kim Min-Jae, le défenseur sud-coréen de Bayern Munich, selon le journaliste spécialisé Mark Brus. Ce dernier fait partie de l’équipe de Fabrizio Romano et a dévoilé cette information lors d’une émission intitulée « Daily Briefing ».

Arsenal et Aston Villa en concurrence pour le défenseur de Bayern Munich Kim Min-JaeAllemagne

Une opportunité liée aux blessures chez Arsenal

Arsenal cherche à renforcer sa défense en raison de l’absence de Piero Hincapie, actuellement blessé, ainsi que de l’absence prolongée de William Saliba. Ces circonstances ont poussé le club londonien à envisager la signature de Kim Min-Jae pour pallier temporairement ses faiblesses défensives.

Aston Villa toujours intéressé malgré un refus cet été

Aston Villa, actuellement 16e de Premier League, avait déjà approché le joueur durant l’été dernier. Cependant, Kim Min-Jae avait alors exprimé son souhait de rester au Bayern Munich, ce qui avait freiné les avancées du club anglais. Néanmoins, Villa conserve ce défenseur dans ses radars et pourrait intensifier ses efforts face à la concurrence d’Arsenal.

Une valeur estimée entre 25 et 40 millions d’euros

Kim Min-Jae, âgé de 29 ans, ne ressent pas encore une forte pression pour quitter le Bayern, mais une nouvelle expérience en Premier League pourrait l’attirer. Selon les informations relayées, les clubs intéressés estiment sa valeur autour de 25 millions d’euros, mais le Bayern Munich pourrait exiger une somme plus proche de 35 à 40 millions d’euros.

Décryptage FootLégende
Points clés à retenir

La situation actuelle autour du transfert potentiel de Kim Min-Jae en Premier League se caractérise par une opportunité liée aux blessures chez Arsenal, un intérêt récurrent d'Aston Villa, et une valorisation conséquente du joueur.

En clairArsenal et Aston Villa visent le même joueur pour renforcer leur défense.
Le chiffreValeur estimée entre 25 et 40 millions d'euros.
La suiteVilla pourrait intensifier ses démarches face à la concurrence d'Arsenal.

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