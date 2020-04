Ligue 1 / Coronavirus : Aulas n’est pas satisfait, il valide une idée !

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a conscience du fait que la saison 2019/2020 est terminée pour de bon.

Rappelons que le Premier ministre Edouard Philippe a mis en avant cela dans le cadre des annonces liées à la pandémie de coronavirus mardi (hier). Forcément, Aulas a suivi son intervention. Le patron du club de la capitale des Gaules n’est pas satisfait de cette décision politique. « Je n’ai pas obligatoirement la même lecture que ce que j’ai entendu de certains de mes collègues, en particulier ceux qui sont à la deuxième et à la troisième place du Championnat », a-t-il lâché selon L’Equipe. Aulas a ajouté qu’un scénario a sans doute été balayé un peu trop vite.

« Moi, j’ai compris que le scénario que l’on avait imaginé à la Ligue, qui consistait à reprendre l’entraînement le 11 mai et à recommencer à jouer peut-être le 15 juin pour terminer le 3 août la compétition nationale, n’était pas possible, que ce scénario était recalé par le Premier ministre. » Pour sa part, Jean-Michel Aulas est plutôt d’accord avec les dirigeants de l’UEFA. L’instance européenne « souhaitait que l’on aille jusqu’au bout des compétitions, même si on devait jouer peut-être sur un format réduit, au mois d’août ».

Aulas n’a pas encore abdiqué !

« JMA » est persuadé qu’on pourrait poursuivre et terminer cet exercice 2019/2020 en Ligue 1. « Je pense qu’il y a une voie alternative qui consisterait à suppléer cette fin de Championnat par une série de play-offs pour le haut et pour le bas qui auraient lieu en août peut-être même en juillet à huis clos. Il ne faut pas se précipiter. » En regardant de près « les règles de déconfinement qui ont été proposées » par Philippe, Aulas croit qu’il y a « encore la place pour finir le Championnat ».

