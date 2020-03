OM – OL : la guerre est déclarée entre Eyraud et Aulas !

Les présidents Jacques-Henri Eyraud (OM) et Jean-Michel Aulas (OL) s’affrontent en ce moment même par la voie médiatique.

Tout d’abord, Aulas a fait savoir qu’il était partisan du fait que cette saison 2019/2020 soit… blanche. Pour lui la pandémie de coronavirus doit inciter la LFP à tirer un trait sur cet exercice (En savoir plus). En disant cela, Jean-Michel Aulas veut clairement que l’équipe de l’OL dispute la prochaine édition de la Ligue des Champions (3e place en L1 à l’issue de la saison 2018/2019). Sans surprise, Eyraud est monté rapidement au balcon pour tacler « JMA ». Par le biais du Journal du Dimanche, le dirigeant a publié une tribune explosive. « Dans le football, nous tenons notre Líder máximo, prêt à bondir sur un virus dévastateur pour occulter la saison difficile de son club en Ligue 1. Nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre l’OL par tous les moyens », a-t-il lâché.

Pour Jacques-Henri Eyraud, « la ficelle est cette fois un peu grosse ». Le président de l’OM n’imagine pas une seule seconde que la LFP fasse une croix sur cette saison… « Est-ce vraiment aimer et respecter le football quand, sans la moindre concertation, on suggère de nier les 28 journées de championnat déjà disputées. 25.200 minutes d’efforts, de joies ou de moments difficiles, 25.200 minutes de partage pour les centaines de joueurs de L1 ayant conduit ce championnat jusqu’ici. Faut-il les dissoudre dans l’égoïsme de celui dont la seule boussole est sa participation à la Ligue des champions ? », a-t-il ajouté. En résumé, Eyraud a l’impression qu’Aulas mise sur « un joker : le coronavirus » pour se qualifier en Ligue des champions.

Eyraud enfonce encore le clou…

« Allez, faisons comme si cette saison sportive n’avait jamais existé. Lavons-nous bien les mains avec la lotion qui détruit les résultats sportifs et efface la vérité du terrain. Quel aveu ! Rien, rien d’autre que mon club n’a d’intérêt. L’équité sportive ? À quoi bon ? La justice et le respect des autres? Ça sert à quoi ? Le football ne peut pas donner une si piètre image de lui-même. » L’homme d’affaires phocéen pense qu’il faut penser « avant tout aux victimes du Covid-19 » et mettre un terme aux « querelles de cour d’école » qui doivent « leur sembler bien dérisoires ». Jacques-Henri Eyraud juge donc que « l’idée même d’exploiter cette épreuve collective à des fins d’intérêt personnel est indécente ».

Le président de Marseille pense que « quand la fièvre sera retombée, Jean-Michel Aulas verra l’obscénité de sa proposition opportuniste et reviendra vite aux valeurs qui font de lui un immense dirigeant du football ». Forcément, ce dernier a eu vent de cette tribune relayée par le JDD. Par le biais de son compte Twitter, Aulas a contre-attaqué sans retenir ses coups. « Heureusement pour toi et tes disciples que le ridicule tue moins que le coronavirus ! Pour le reste j’espère de tout mon cœur que le championnat reprendra vite et que nous pourrons le terminer comme le match de Champions League (Juventus) et la finale de la Coupe de la Ligue (PSG). »

… Aulas remet en cause ses compétences

« Pour toi Jacques Henri, le + dur commence », a écrit l’homme fort de Lyon. Après cela, Jean-Michel Aulas a indiqué que « le foot » n’a « jamais été » la « meilleure compétence » du président de l’OM. En guise d’arguments, « JMA » a mis en avant quelques propositions d’Eyraud pour réformer ce sport. « Après avoir proposé d’augmenter les points pour les buts marqués hors de la surface, les 200m€ de pertes en 3 ans pour 30 autorisés par le FFP, tu t’exposes à 1 plainte en diffamation car tu as travesti mes propos ! » On l’a compris, la guerre entre Jacques-Henri Eyraud et Jean-Michel Aulas est déclarée… au moment ou la France fait face à une épidémie inquiétante.

