Juventus – Lyon : Aulas prend les Turinois pour des jambons…

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a fait une suggestion qui risque de déplaire fortement aux dirigeants de la Juventus Turin.

Rappelons tout d’abord que l’Italie est touchée par le coronavirus et ce dans plusieurs régions dont le Piémont. Le 17 mars prochain, Lyon défiera la Juventus à l’Allianz Stadium de Turin. Après le derby OL – ASSE en Ligue 1 (2-0), Aulas a fait une déclaration qui n’a pas dû échapper aux Bianconeri.

« Il y a des éléments nouveaux puisque la réserve qui évolue en Série C de la Juve a été confinée car quatre joueurs sont concernés. Et cette équipe s’entraîne avec les pros. On verra ce qui va se passer », a-t-il déclaré. Jean-Michel Aulas espère que « les nouvelles » seront « bonnes ».

Aulas ose tout, la preuve !

A vrai dire, le président de l’Olympique Lyonnais pense qu’au « pire », les Gones et les Bianconeri pourraient « jouer sur terrain neutre » par mesure de précaution. Aulas a rappelé quand même que « c’est l’UEFA qui décidera » cela au cours des jours à venir. Problème : la Vieille Dame est âgée mais pas gâteuse…

Jean-Michel Aulas espère disputer ce Juventus – Lyon sur un terrain neutre afin que son équipe soit avantagée. Les Bianconeri seraient dépités s’ils ne pouvaient pas bénéficier du soutien de leurs nombreux supporters… Pour l’heure, la question d’un report ou d’un changement de stade n’est pas à l’ordre du jour. Mais d’ici 15 jours, la donne pourrait changer…

Images de IconSport