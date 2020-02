Lyon – Juventus : Aulas met la pression à Garcia et ses joueurs

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, est impatient de défier la Juventus en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L’homme d’affaires rêve d’un exploit retentissant.

Lors d’un entretien relayé par Sport 24 / Le Figaro, le patron de l’Olympique Lyonnais a indiqué que ce duel, contre les Bianconeri, « arrive à un moment stratégique pour son club ». Aulas attend de Garcia et ses troupes quelque chose d’exceptionnel face à la Vieille Dame. « Ce match arrive à un moment stratégique pour nous. On est dans le cycle de montée en puissance et on a besoin de faire un exploit pour légitimer tout ce qu’on a fait », a-t-il souligné. Jean-Michel Aulas a ajouté que ce duel européen contre la Juventus Turin était, à n’en pas douter, « un tournant dans l’histoire de l’OL ». Le président lyonnais est persuadé que ses Gones sont capables d’éliminer Cristiano Ronaldo et consorts.

« Quand j’ai vu Leipzig faire ce match fantastique contre Tottenham (mercredi dernier), ou Dortmund face au PSG (victoire 2-1), même l’Ajax éliminer la Juventus l’an dernier… C’est prétentieux ce que je vais dire, ce sera pointé du doigt, mais Lyon est un petit Ajax. Avec moins de résultats qu’on voudrait en Ligue 1, mais l’OL a ce qu’il faut pour créer un exploit fantastique. » Aulas a admis aisément que l’équipe turinoise, qui vise le sacre en Ligue des Champions, est très impressionnante sur le papier. « Elle m’enchante et me fait peur. Je suis un admirateur de Ronaldo, de Pjanic, de Matuidi, j’aime beaucoup Rabiot. (…) On admire ce que fait Agnelli avec la Juve et ses joueurs, mais ça n’aura que plus de reflet pour nous si on arrive à les accrocher. »

Aulas a deux objectifs en tête

Qu’on se le dise, Jean-Michel Aulas espère que l’OL va finir cette saison 2019/2020 en boulet de canon. Le patron du club de la capitale des Gaules pense que l’équipe de Rudi Garcia « va gagner un titre » et « se retrouver à la 3e place de Ligue 1 ». Pour l’heure, les Gones sont « en course dans quatre compétitions » : la Ligue des Champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Mercredi soir (demain), ils essaieront déjà de réaliser un bel exploit contre Cristiano Ronaldo et consorts au Parc OL.

