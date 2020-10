OL : Mediapro, reconfinement… Aulas fait encore la tronche

Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, s’inquiète à propos du reconfinement (coronavirus) ou encore de l’affaire Mediapro.

Au cours d’une interview accordée à l’AFP, Aulas a fait savoir que le déroulement des matches à huis clos, pendant au moins quatre semaines, va faire perdre beaucoup d’argent à l’OL. « Sur la billetterie, c’est de l’ordre d’une vingtaine de millions d’euros. Il faut ajouter à cela les séminaires (au stade) arrêtés de nouveau, les visites de stade et du musée, les relations commerciales avec les boutiques que nous refermons. Nous sommes sur une perte de 30 à 40 M€ qui est déjà malheureusement à induire. C’est énorme », a-t-il lâché. Malgré cela, Jean-Michel Aulas pense que la situation est différente par rapport au premier confinement. En effet, le gouvernement a décidé de maintenir les matches professionnels en France (Ligue 1, Ligue 2, équipes de France…).

« Je me félicite que nous ne soyons pas retombés dans l’erreur de la saison dernière commise par la Ligue française en particulier, suivie par quelques autres, consistant à arrêter les matches professionnels. C’était une erreur gravissime. Le confinement avec les matches qui se déroulent devant la télé, cela permet de garder un lien social », a souligné le président de l’OL. A propos de l’affaire Mediapro maintenant, Aulas a confié n’être pas très confiant au sujet d’un accord à l’amiable entre ce groupe et la LFP. Rappelons que Mediapro n’a pas payé 172 millions d’euros lors de la dernière échéance.

Aulas vraiment inquiet pour la suite…

« On sera dans une procédure probablement judiciaire ou autre. Sans entrer dans les détails, la Ligue a demandé à la société espagnole qui est la maison mère de la société française (Joye Media) d’assumer la caution des paiements, ce qui n’a pas été possible pour l’instant, et recherche la possibilité que la maison mère chinoise (Orient Hontai Capital) puisse se substituer en matière de garantie, ce qui n’a pas été le cas non plus. » Jean-Michel Aulas considère que lui et les autres dirigeants sont « suspendus à un fil pour l’économie des clubs et de la FFF ». En prime, « une partie des droits TV finance le foot amateur ».

Il y a donc « une grande inquiétude » à ce stade. Aulas croit qu’il faudra « faire preuve d’imagination et d’efficacité pour se sortir de ce mauvais pas ». A la question de savoir si la LFP doit, ou non, chercher un ou plusieurs autres diffuseurs – pour remplacer Mediapro – l’homme d’affaires a confié n’avoir « pas les informations qui permettent de le dire ». En tout cas, Jean-Michel Aulas est convaincu qu’il faut « aussi réfléchir à un autre mode de diffusion mais en cherchant une solution à moyen terme ». Au final, « JMA » est très inquiet pour le foot français qui vit une année 2020 plus que délicate…

