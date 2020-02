OL : Aulas réalise un joli coup, le PSG en partie concerné

Les dirigeants de l’OL, dont le président Jean-Michel Aulas, ne sont pas peu fiers d’avoir enregistré la venue d’un nouveau gros sponsor.

Selon un communiqué publié sur le site officiel des Gones, un accord a été trouvé avec le groupe Emirates. La plus grande compagnie aérienne du monde » a accepté de signer « un accord de partenariat de cinq ans ». Emirates deviendra donc « le sponsor principal du club à partir du début de la saison 2020/2021 ». Le logo avec l’inscription « Fly Better » apparaîtra sur le devant des tuniques rhodaniennes (entraînements, matches…) en Ligue 1 et en Coupe d’Europe. Par ailleurs, Emirates « bénéficiera également d’une large visibilité dans tout le Groupe Stadium ».

Citons par exemple les « droits d’hospitalité », de « billetterie » et d’autres « droits marketing ». Rappelons qu’auparavant Emirates était un sponsor majeur du PSG avant de rendre son tablier l’année passée. Les dirigeants de l’OL se frottent les mains d’avoir réussi à attraper un tel poisson ! « La constance de l’équipe, son esprit sportif et la fidélité de ses supporters ont été déterminants dans la décision d’Emirates de s’associer à l’OL. » Forcément, Aulas a fait part de sa satisfaction d’avoir signé un tel accord avec la compagnie aérienne renommée.

Pour Aulas, c’est vraiment très fort !

« L’arrivée d’Emirates parmi nous représente une opportunité incroyable pour notre club et notre métropole. Nous sommes ravis d’être accompagnés par un véritable leader de classe mondiale. Emirates incarne l’élégance et la qualité de service ; c’est une marque premium qui dispose d’une expérience éprouvée dans le football et le sponsoring sportif. Cette association à long terme est une excellente opportunité pour nos deux marques », a confié le président lyonnais. Pour Jean-Michel Aulas, ce partenariat est « plus qu’un simple accord commercial ». Il est persuadé que cela bénéficiera à toute « la région lyonnaise » sur le plan économique.

De son côté, le cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, qui est le PDG d’Emirates, a embrayé. « Nous sommes heureux que l’Olympique Lyonnais, une équipe qui trouve un écho auprès des supporters tant au niveau local que mondial, rejoigne notre prestigieux portefeuille de parrainage du football. Par ailleurs, l’attractivité de la métropole lyonnaise a également été un facteur majeur dans la conclusion de ce partenariat. Lyon, régulièrement désignée parmi les meilleures destinations européennes, affiche un dynamisme économique et touristique en pleine expansion. » Aujourd’hui, la rivalité entre l’OL et le PSG est encore un peu plus forte avec ce sponsor que les deux clubs connaissent bien…

