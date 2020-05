Barça : l’avertissement de Messi

En attendant la reprise des compétitions, Lionel Messi prévient ses coéquipiers : il faudra mieux jouer pour espérer gagner.

Le 25 février dernier, le FC Barcelone ramenait le match nul de Naples (1-1) en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un résultat positif qui s’ajoutait à la première place en Liga. En théorie, tout semblait aller pour le mieux pour les Catalans. Mais en pratique, leur jeu suscitait l’inquiétude, à commencer par celle de Lionel Messi qui prévenait qu’en jouant de la sorte, il serait impossible de remporter la compétition. Près de trois mois plus tard, l’Argentin précise son jugement.

Messi : « Pas possible de gagner en jouant comme ça »

« Peut-être que cette pause finira par nous être bénéfique, mais nous allons voir si on peut reprendre la compétition et là nous sortirons des doutes, parce que nous vérifierons le niveau que nous avons ou pouvons avoir lorsque nous recommencerons. Ce que je pense, c’est que l’entraîneur a mal compris ce que j’ai dit ou mal compris ce qu’il voulait dire. Ce que j’ai dit, c’est qu’en jouant comme nous avions joué les derniers matchs avant la pause, il semblait clair que ce n’était pas suffisant pour nous pour gagner la Ligue des champions », a jugé la star argentine.

« Je n’ai jamais douté de l’équipe que nous avons et je n’ai pas de doute que l’on puisse gagner tout ce qui reste, mais pas en jouant comme nous jouions. Maintenant, tout le monde a son opinion et elles sont toutes très respectables. La mienne est basée sur le fait que j’ai eu la chance de jouer la Ligue des Champions tous les ans et je sais qu’il n’est pas possible de gagner en jouant comme nous jouons », a averti le sextuple Ballon d’Or.

Images de IconSport