Barça : Piqué se lâche complètement, Setién lui répond

Le Barça est mort. Vive le Barça. Après l’assassinat par le Bayern (8-2) vendredi soir, Gerard Piqué en appelle à de profonds changements.

Jamais le Barça n’avait vécu pareille humiliation. 8-2 face au Bayern Munich vendredi soir en quarts de finale de la Ligue des Champions, la claque est encore plus forte que le 4-0 d’Anfield la saison passée, le 3-0 de la Roma en 2018 et le 3-0 de la Juve en 2017, le tout réuni. Les Catalans sont KO, désossés, écartelés, éparpillés façon puzzle. L’heure des grands changements doit sonner pour cette équipe qui dérive lentement mais sûrement depuis déjà plusieurs saisons. Le règne du président Josep Maria Bartomeu doit encore durer un an. Gerard Piqué ne serait pas contre une élection anticipée…

Piqué veut mettre tout le monde dehors, lui avec

« Match horrible, sensations néfastes. La honte : pas d’autres mots. On ne peut pas faire un match comme ça. Et ce n’est pas la première fois, ni la deuxième, ni la troisième. C’est très dur à vivre. Il faut qu’il se passe quelque chose », a-t-il lâché après la rencontre. « Je ne veux montrer personne du doigt, mais le club a besoin de changements, à tous les niveaux, je ne parle pas seulement d’entraîneurs ou de joueurs », a-t-il lancé à destination de la présidence.

L’Espagnol se met dans le lot. A raison… « Moi, le premier, je peux vous dire que s’il faut mettre du sang frais, changer les choses, je serai le premier à m’en aller s’il le faut, si le club a besoin de ça », a-t-il concédé. « On a tous besoin de se regarder en interne, de réfléchir et de décider ce qui est le meilleur pour le Barça pour aller de l’avant. (…) On n’est pas sur le bon chemin, ça se voit sur le terrain et en dehors, ça fait des années que ça dure, les entraîneurs et les joueurs changent et on n’est pas au niveau alors que le Barça devrait être au sommet. Ce qui s’est passé aujourd’hui c’est inacceptable », a conclu Piqué.

Setién en appelle à l’unité

Quique Setién devrait être le premier à sauter, après une année sans trophée. Pour autant, s’il comprend la réaction du champion du monde 2010, le coach blaugrana appelle au calme. « Il faut rester unis et essayer de garder de l’énergie et de l’espoir. C’est vrai qu’on était tous très tristes parce que c’était très dur. Les décisions seront prises plus tard et expliquées mais pas maintenant », a-t-il réagi. « Aujourd’hui, ce n’est pas un moment pour prendre les décisions à chaud, c’est un moment pour réfléchir. Il faut qu’on soit unis et tous ensemble après un coup si dur, il n’y a rien d’autre à dire, et aussi s’excuser auprès des supporters », a-t-il ajouté.

Images de IconSport