Barça : Deschamps tacle Koeman pour Griezmann

Ronald Koeman s’est montré critique à l’égard d’Antoine Griezmann… Didier Deschamps renvoie la balle à l’entraîneur du Barça.

« Griezmann a eu deux occasions. En raison de sa qualité, il aurait dû marquer sur au moins l’une de ses deux actions », a pointé du doigt Ronald Koeman après le match nul (1-1) concédé face au FC Séville dimanche au Camp Nou, faisant ainsi porter le poids de la responsabilité sur le dos de l’attaquant français, titularisé sur le côté droit de l’attaque et remplacé après une heure par Trincao. Un poste qu’il n’a jamais vraiment occupé durant sa carrière et auquel il n’a pas de repères.

A son arrivée au club, l’entraîneur du Barça avait pourtant laissé entendre qu’il allait mettre le champion du monde 2018 dans les meilleurs dispositions. Mais ça, c’était avant que Lionel Messi ne soit finalement obligé de rester… Interrogé sur la situation d’Antoine Griezmann, Didier Deschamps n’a pas hésité à glisser un tacle à son confrère néerlandais.

Pour Deschamps, Koeman n’utilise pas Griezmann comme il faut

« Je connais bien Antoine et j’ai eu à l’utiliser sur un côté. Il peut le faire car il est généreux mais là où il est le plus influent pour son équipe, c’est dans le cœur du jeu et quand il peut apporter du liant », a-t-il rappelé. « Il n’a pas la capacité d’autres joueurs pour éliminer sur un côté. Il est subtil dans les déplacements mais il a surtout besoin de toucher énormément le ballon », a jugé le sélectionneur de l’équipe de France en conférence de presse.

« J’échange avec Antoine et je vois bien les choses. Je suis convaincu qu’il n’est pas heureux de la situation. Il fait au mieux en tenant compte des différentes situations, en s’adaptant au système et aux autres joueurs. Il ne rechigne pas mais pour donner sa pleine mesure, c’est toujours mieux pour un joueur de jouer dans sa meilleure position », a ajouté Deschamps qui va tenter de lui redonner confiance lors des trois matchs à venir face à l’Ukraine, au Portugal et en Croatie.

Images de IconSport