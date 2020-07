Barça : Dugarry pète les plombs sur Griezmann et Messi

Comment Antoine Griezmann pourrait-il redorer son image au Barça ? Surement pas en suivant le conseil de Christophe Dugarry…

Avec une seule titularisation accordée en quatre matchs à Antoine Griezmann, et 24 minutes sur les trois autres rencontres, Quique Setién n’a pas ménagé l’ego d’Antoine Griezmann depuis la reprise de la Liga. Cela ne lui a pas porté chance puisque sur ces trois matchs que le Français a vu depuis le banc, le FC Barcelone a concédé trois matchs nuls qui risquent fort de lui coûter le titre de champion d’Espagne (le Real Madrid a l’occasion de prendre quatre points d’avance ce jeudi soir en cas de victoire face à Getafe).

L’entraîneur blaugrana a-t-il pris cette décision seul, ou a-t-il été influencé par quelques cadres de l’équipe ? On pense inévitablement à Lionel Messi. Depuis le début de la saison, le courant a du mal à passer entre les deux joueurs, selon les rapports de la presse catalane. L’Argentin a-t-il eu la peau du champion du monde 2018 ? Pour Christophe Dugarry, Antoine Griezmann ne devrait pas se laisser intimider et devrait prendre le taureau par les cornes.

Dugarry dérape sur Messi

« Il a peur de quoi ? Il a peur d’un gamin qui fait 1m50 et qui est à moitié autiste ? Il a qu’à lui mettre une tarte dans sa gueule à Messi s’il a un problème », a lancé le champion du monde 1998. « Il a perdu confiance, ses performances ne sont pas bonnes. C’est vrai que Lionel Messi pourrait lui faire un peu plus de passes, mais sincèrement ça ne me choque pas. Griezmann perd des ballons, il joue petit bras. Griezmann n’a qu’à aller voir Messi pour qu’ils règlent leur problème », a-t-il ajouté.

Des propos sans retenue, insultants et invitant à la violence. Mettre une tarte au sextuple Ballon d’Or serait-il vraiment de nature à améliorer la situation du Français ? Lequel a par ailleurs quatre ans de moins que le dit gamin de 33 ans… On imagine aisément la réaction du vestiaire et du club à l’égard d’Antoine Griezmann si ce dernier suivait les conseils inconsidérés de Christophe Dugarry.

