Barça : Griezmann remet les pendules à l’heure

Alors que les critiques et les spéculations vont bon train, Antoine Griezmann a jugé bon de donner enfin sa version des faits.

Exception faite de ses passages d’après-match en zone mixte, Antoine Griezmann accorde rarement de vrais interviews à la presse durant lesquelles il fait un point approfondi sur sa situation, son jeu, son avenir… Alors que beaucoup parlent à sa place, notamment sur sa relation avec Lionel Messi, comme son ancien mentor Eric Olhats, comme son oncle également, comme les journaux aussi, l’attaquant du Barça a jugé bon de remettre les choses à plat.

Olhats et son oncle parlent sans savoir selon Griezmann

Olhats ? « Il donne son avis. Il ne parle pas avec mes parents, avec personne. Il créait des soucis dans ma relation avec Léo. Heureusement, Léo sait que je le respecte énormément. J’ai dit à Léo que je ne parlais pas avec Éric Olhats. Mon oncle ? Je n’ai pas parlé avec lui depuis que j’ai 14 ans », a affirmé le champion du monde 2018 lors d’un entretien exclusif accordé à Movistar.

« Qu’on me laisse tranquille »

Griezmann a démenti avoir des problèmes dans le vestiaire, avoir des envies de départ ou ne pas être bien dans sa peau. « J’ai besoin d’un peu d’aide de tout le monde, des fans, du club. Celle de mes coéquipiers, je l’ai déjà. Les fans, les médias, eux, sont plus difficiles. Dans le vestiaire, tout est super. Qu’ils me laissent tranquille, on travaille. Avec l’entraîneur (Ronald Koeman), nous sommes en confiance », a-t-il prétendu.

« Mais ça ne s’arrête jamais. Quand je ne parle pas, on me demande de parler. Il y a toujours quelque chose à commenter. On ne me laisse jamais tranquille. Si quelque chose ne va pas, comme avec Leo, c’est que je veux partir, ou qu’on va me vendre en janvier. Tous les matins il y a quelque chose. Je vais vraiment bien et je vous demande juste de me laisser un peu au calme », a tonné Griezmann, las d’entendre les spéculations à son sujet.

Images de IconSport