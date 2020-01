Barça : Griezmann encensé, mais une question demeure

Aligné à la pointe de l’attaque du Barça, l’attaquant français Antoine Griezmann a été décisif contre Ibiza en Coupe du Roi (1-2).

« Comme toujours je suis là pour aider l’équipe là où je suis nécessaire. Nous avons joué très haut et je devais attendre les occasions, et deux ont fini au fond », a sobrement commenté Antoine Griezmann mercredi soir, après son doublé salvateur (son deuxième but est intervenu à la 94e minute) pour le FC Barcelone, inscrit face à Ibiza (1-2) en Coupe du Roi. En l’absence de Luis Suarez blessé, le Français a été repositionné à la pointe de l’attaque à la place de l’Uruguayen. Et cela a fonctionné.

Griezmann brille en 9, mais sans Messi

Souvent critiqué depuis le début de la saison, le champion du monde 2018 a cette fois-ci reçu les louanges de la presse catalane qui a salué sa prestation et son efficacité qui ont évité aux Blaugrana une mauvaise surprise. « Griezmann sauveur » a titré Mundo Deportivo, selon qui l’attaquant barcelone a évité à son club un « KO ridicule ». De son côté, Sport souligne qu’Antoine Griezmann a « sauvé le Barça avec deux buts de pur numéro 9 ».

Alors que l’idée de recruter un nouvel avant-centre pour compenser la blessure de Luis Suarez a alimenté les chroniques locales ces derniers jours, cette performance accrédite l’idée que le Français pourrait être l’homme providentiel. Ce qui pourrait par ricochet permettre à son compatriote Ousmane Dembélé de retrouver une place de titulaire sur une aile quand il reviendra de blessure. Reste encore la question de son entente avec Lionel Messi puisque l’Argentin n’a pas joué cette rencontre à Ibiza…

