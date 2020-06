Barça : malaise autour de Griezmann

Antoine Griezmann subit la critique après son remplacement dès l’heure de jeu samedi à Majorque (0-4). Quique Setien se veut rassurant.

Autres temps, même constat pour Antoine Griezmann : les deux derniers mois ne lui ont pas permis d’améliorer sa situation au FC Barcelone. A l’occasion de la reprise des compétitions en Espagne, le club catalan s’est facilement imposé (0-4) à Majorque samedi. Mais le champion du monde français a livré une prestation décevante, au point d’être remplacé avant même l’heure de jeu. Un désaveu qui en dit long pôur le journaliste spécialisé de la Liga, Frédéric Hermel.

Griezmann, une erreur de casting ?

« La nouvelle normalité, c’est comme l’ancienne. Griezmann continue d’être borduré au Barça. Il faut dire les choses comme elles sont. En titularisant Antoine Griezmann, Quique Setien préparait l’arrivée de Suarez à la 56e minute. C’est ça qui est terrible. On pouvait penser que… mais non. Il a organisé le retour de Suarez », a-t-il jugé au micro de RMC, avant de considérer que le Français est une erreur de casting pour le Barça.

« Je trouve ça hallucinant qu’un joueur comme Griezmann, qui n’a aucun problème physique, et même s’il n’est pas extraordinaire contre Majorque, on ne lui passe pas le ballon. (…) Vous vous rendez compte de ce que cela représente pour un joueur comme Griezmann de sortir à la 56e minute, alors que ses concurrents sont Braithwaite et Suarez qui revient de blessure, pour le grand match de reprise? J’adore Antoine, mais c’est une erreur de casting », a jugé Frédéric Hermel.

Setien affirme compter sur le Français

Alors que la critique a été assassine en Espagne, l’entraîneur Quique Setien a tenu à défendre l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid, affirmant que son avenir est toujours en Catalogne. « Il est indiscutable. C’est un grand joueur. Nous comptons sur lui. Il va continuer d’avoir beaucoup de temps de jeu car il est important pour l’équipe et notre club. Toutefois, il y a aussi d’autres joueurs que nous devons utiliser », a-t-il réagi face à la presse ce lundi.

Images de IconSport