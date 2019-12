Barça – Real : les journaux catalans et madrilènes ne sont pas d’accord

La presse catalane et madrilène est divisée après avoir vu le Barça et le Real Madrid se neutraliser (0-0) mercredi soir au Camp Nou.

Le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est toujours très attendu. Malheureusement pour les spectateurs et les dizaines de millions de téléspectateurs à travers le monde, celui d’hier, disputé au Camp Nou devant plus de 93 000 personnes présentes au stade, pour le compte de la 10e journée de Liga, n’a pas offert un grand spectacle. Résultat, les deux ogres espagnols restent dos à dos au classement (36 points chacun) et la presse n’a pas eu son compte.

Un Clasico nul pour la presse catalane

Pour ce match initialement programmé le 27 octobre, Mundo Deportivo titre carrément « combat nul » ! « Beaucoup de bruit et peu de Clasico » embraye l’autre journal catalan Sport, selon qui « le duel n’a pas été à la hauteur des attentes ». Les coéquipiers d’Antoine Griezmann n’ont pas su emballer le match face à leur meilleur ennemi et ont manqué une bonne occasion de prendre trois points d’avance. Peut-être un moindre mal pour eux.

La presse madrilène pointe un arbitre pro Barça

Car de son côté, la presse madrilène considère que le Real a été dominateur et aurait mérité de l’emporter. Cela n’a pas été le cas, la faute selon elle à l’arbitrage qui a oublié deux penalties sur le défenseur français Raphaël Varane. Marca, qui affiche à sa Une une photo montrant la semelle de Clément Lenglet sur son compatriote, ne comprend pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu. Même constat pour AS qui a vu « un tsunami blanc » et regrette que l’arbitre ait dirigé la rencontre avec les yeux bandés.

