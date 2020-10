Barça : Bartomeu jouera « sa tête », ça sent le souffre au Camp Nou…

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, devra se battre pour conserver son fauteuil dans trois semaines…

Rappelons que les prochaines élections auront lieu en mars 2021. Mais Bartomeu va devoir faire face, bien avant cette période, à un vote de défiance… Selon le site du quotidien Sport, le conseil du FC Barcelone hésite entre fixer le référendum « le 31 octobre » ou bien « le 2 novembre ». Ces dates coïncident « pratiquement avec la période maximale de 20 jours ouvrables autorisée après la fin du processus de validation du scrutin ce vendredi ». Toujours d’après Sport, il est possible que finalement « les deux dates soient utilisées » à cause du coronavirus.

Bartomeu et les trois conditions…

Rappelons que vendredi dernier, « le processus de validation des bulletins de vote de la motion de censure s’est achevé ». Au final, 19.352 formulaires étaient « valides ». Ce chiffre dépasse « de loin les 16.520 » nécessaires. Le « signal de départ » a donc été donné pour « l’appel au référendum ». Notez que « trois conditions doivent être remplies » pour qu’il ait lieu prochainement. La première est que le président et le conseil d’administration ne démissionnent pas en nombre suffisant avant le référendum.

La seconde est sanitaire avec, bien entendu, la pandémie de coronavirus. Sur le papier, il est possible de garantir toutes les mesures hygiéniques et sociales dans le cadre de l’organisation du vote. Enfin, la troisième condition est liée directement au club en lui-même. Il est possible que des dirigeants, Bartomeu en tête, pointent du doigt d’éventuelles irrégularités sur plusieurs formulaires. Cela paralyserait clairement le processus si un tribunal était lié à cette histoire.

Et si Bartomeu était battu ?

En cas de défaite, à l’occasion du référendum, Josep Maria Bartomeu et son conseil d’administration seraient contraints de partir. Un comité de direction prendrait les rênes du club. Sa mission serait de gérer les affaires du FC Barcelone pendant un temps. Il devrait aussi veiller à ce que des élections, pour désigner le nouveau président, se déroulent dans un délai d’un à trois mois. Au plus tard, on connaîtrait donc le successeur de Bartomeu à la mi-janvier 2021.

