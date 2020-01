Barça : Bartomeu fait trois vœux importants pour 2020

Le président du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu, espère que cette année sera celle du club catalan dans plusieurs secteurs.

Selon le site du quotidien espagnol Sport, Bartomeu veut continuer et finir son mandat en beauté au Camp Nou. Rappelons que l’homme d’affaires quittera certainement son poste de président le 30 juin 2021. Il reste donc un an et demi à Josep Maria Bartomeu pour hisser le Barça le plus haut possible. Ce dernier est « conscient » du fait que « les résultats sportifs de cette saison peuvent marquer l’humeur des Catalans ».

Sur ce plan, Bartomeu espère que « les équipes professionnelles » vont réussir à remporter « leurs compétitions européennes respectives ». Autrement dit, il aimerait bien que les clubs de football, basket ou encore handball triomphent à l’échelle continentale. « L’année dernière, nous avions également des options. Mais nous nous étions retrouvés sans rien. » En disant cela, Josep Maria Bartomeu pense, en priorité, à l’équipe du FC Barcelone.

Bartomeu et le « nouveau » Camp Nou

Les Blaugrana s’étaient écroulés en demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Liverpool (0-4, 3-0 à l’aller). Au niveau du stade, Josep Maria Bartomeu veut que le projet « Espai Barça » avance. Cela se traduira par des travaux colossaux au Camp Nou, pour passer notamment de 99.000 à 105.000 places, mais aussi afin de moderniser les installations du club catalan. Si tout se goupille bien, ces derniers devraient se terminer en 2024.

Enfin, Bartomeu désire « une concorde sociale et politique qui favorise le dialogue ». Il croise les doigts afin que « la Catalogne » puisse « continuer à se développer » au cours des années qui se profilent. Sur ce point, le président du FC Barcelone ne maîtrise évidemment pas tous les éléments. Néanmoins, l’écurie catalane est une très belle vitrine qui peut, selon lui, continuer de faire beaucoup de bien à la région.

Images de IconSport