Mercato / Real : Benzema n’a l’a vraiment pas volée !

L’attaquant Karim Benzema va bénéficier d’une récompense, amplement méritée, au Real Madrid.

Depuis que Cristiano Ronaldo a rejoint la Juventus durant l’été 2018, Benzema est à n’en pas douter la figure de proue offensive du Real. Cette saison, le buteur expérimenté est impitoyable ! L’ancien international français a disputé 36 matches toutes compétitions confondues. Karim Benzema a marqué 25 buts et effectué 6 passes décisives.

Cela justifie pourquoi l’entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, s’appuie très fréquemment sur lui. A 33 ans, « KB9 » est au top de sa forme et peut-être de sa longue carrière. Présent au sein de la Casa Blanca depuis 2009, l’ancien joueur de l’OL n’est pas près de rendre son tablier à Madrid. Alors que son contrat expirera le 30 juin 2022, Benzema va sûrement prolonger. C’est en tout cas ce que nous apprend le quotidien espagnol Marca ce vendredi 16 avril 2021.

Benzema n’a jamais agacé les dirigeants

A priori, « KB9 » devrait rempiler jusqu’en juin 2023. « L’accord et l’harmonie sont presque totaux » entre la superstar et les dirigeants madrilènes. Il s’agit clairement d’une « reconnaissance » pour l’artilleur qui est une légende au sein du club espagnol. Marca précise que cet accord sera normalement « signé avant la fin de la saison ». Le président Florentino Pérez et ses collaborateurs ont toujours apprécié une chose chez lui.

Le fait que Karim Benzema ne force pas le passage pour obtenir quelque chose au niveau contractuel. Marca assure qu’il n’a « jamais frappé à la porte » de Pérez « pour demander une augmentation salariale ou un nouveau contrat ». Cinquième meilleur buteur de toute l’histoire du Real, « KB9 » peut espérer intégrer le top 3 au cours des années à venir. Cas échéant, il serait juste derrière Cristiano Ronaldo et Raúl.

