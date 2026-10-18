Le Castelló reprend sa marche en tête après une victoire convaincante face à Las Palmas

Le Castelló a renoué avec la victoire en s’imposant nettement 3-0 face à Las Palmas sur son terrain du stade de Gran Canaria. Cette victoire permet à l’équipe de Pablo Hernández de revenir dans la zone d’ascension directe vers la première division espagnole, après avoir enregistré seulement un point sur les six derniers possibles.

Une victoire maîtrisée à Gran Canaria

Le match a rapidement tourné à l’avantage du Castelló, avec une première alerte signée Maty Orozco qui a frappé le poteau. Peu après, un but de Jefté pour Las Palmas a été annulé pour hors-jeu. Le Castelló a ensuite ouvert le score grâce à Isra Suero sur coup franc, suivi par un second but d’Agustín Sienra sur une action tirée d’un corner. En seconde période, Pablo Santiago a scellé le résultat en inscrivant le troisième but après une relance manquée du gardien local. Malgré plusieurs opportunités, les joueurs du Castelló n’ont pas alourdi le score sur une équipe de Las Palmas plongée dans une crise profonde, qui a conduit au changement récent d’entraîneur.

Perspectives pour le Castelló

Cette victoire consolide la confiance et place l’équipe dans une dynamique positive. La semaine prochaine, le Castelló recevra à Castàlia le Sporting de Gijón, quatrième au classement, dans un duel qui pourrait confirmer leur ambition de montée.