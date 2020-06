Mercato / PSG : une star du club aurait recalé Leonardo

En plus de Thomas Meunier, les dirigeants du PSG seraient aussi contraints de faire une croix sur Edinson Cavani pour le mois d’août…

Rappelons que la Ligue des Champions redémarrera dans quelques semaines. Forcément, l’entraîneur Thomas Tuchel espère pouvoir s’appuyer sur tout son effectif pour la C1. Problème : les contrats de certains éléments expireront le 30 juin prochain. Par conséquent, ils ont le droit de ne pas rempiler jusqu’à la fin du mois d’août et de changer d’air en vue de la saison prochaine.

A en croire plusieurs médias français et espagnols (Marca, L’Equipe, Le Parisien, RMC…), Tuchel pourrait être contraint de faire une croix sur deux éléments. Il s’agirait du latéral droit Thomas Meunier et de l’attaquant Edinson Cavani. En effet, le Belge et l’Uruguayen n’auraient pas envie de signer une prolongation de contrat de deux mois à Paris.

Cavani aurait la tête et le coeur ailleurs

En ce qui concernerait « El Matador », il n’aurait pas apprécié la sortie médiatique de Leonardo la semaine passée (En savoir plus). Par ailleurs, Cavani aurait l’intention de se concentrer à fond sur son « prochain projet sportif ». Rappelons qu’en janvier dernier, l’artilleur était dans le viseur de l’Atletico Madrid. Les Rojiblancos pourraient profiter de sa future liberté contractuelle pour acter sa venue… sans verser d’argent au PSG.

Quid de Meunier ? Le défenseur expérimenté pourrait s’engager rapidement en faveur du Borussia Dortmund qui lui fait les yeux doux. Privés de ces éléments importants, Thomas Tuchel ferait face à un sacré dilemme pour la reprise en Ligue des Champions. A priori, l’Allemand devrait pouvoir s’appuyer sur Thiago Silva qui aurait, pour sa part, envie de prendre part aux quarts de finale de la C1 avec le PSG.

