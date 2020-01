Mercato / PSG : ça passe ou ça casse pour Cavani !

Les dirigeants de l’Atletico Madrid pourraient lancer une dernière grande offensive pour Edinson Cavani (PSG) cet hiver.

Rappelons tout d’abord que les décideurs du PSG ont refusé de vendre l’attaquant contre une somme de 15 millions d’euros. Forcément, les Rojiblancos ont été déçus de la réponse parisienne. Cela signifie-t-il pour autant qu’ils ont renoncé à l’idée de s’offrir « El Matador » ? La réponse est négative. Toutefois, le chrono tourne et le mercato hivernal va bientôt refermer ses portes.

Les Colchoneros n’ont plus beaucoup de temps devant eux afin d’acter le transfert d’Edinson Cavani. A en croire L’Equipe, les pensionnaires du Stade Wanda Metropolitano « réfléchissaient » hier (mercredi) à lancer une autre offensive. Cette dernière pourrait se traduire par une proposition, bien plus séduisante, de « 18 millions d’euros plus des bonus ».

Cavani serait le premier à être touché

Si le PSG repoussait une telle proposition, alors l’Atletico Madrid pourrait renoncer à l’idée de s’offrir « El Matador » durant ce mois de janvier. Ce serait à n’en pas douter un gros coup dur pour Cavani qui désire tourner le dos au Paris Saint-Germain. Le buteur uruguayen serait contraint d’honorer jusqu’au bout son contrat, qui expirera le 30 juin, au Parc des Princes.

Il aurait toujours la possibilité de s’engager en faveur de n’importe quel club dans l’optique de la saison à venir. A l’Atletico Madrid, les dirigeants ne seraient pas les seuls à être déçus. En effet, l’entraîneur argentin Diego Simeone serait sans doute frustré de ne pas pouvoir s’appuyer sur l’ancien joueur de Naples.

