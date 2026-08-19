Ces cinq cracks dont les blessures ont gâché la fin de carrière

Paul Pogba, Neymar, Fernando Redondo, Eden Hazard et Jack Wilshere : cinq joueurs au talent immense, cinq trajectoires différentes, mais une même cruauté du football. Lorsque les blessures se répètent, même les plus grands finissent par voir leur carrière basculer loin des terrains.

Le football garde souvent en mémoire les exploits, les trophées et les soirées légendaires. Il oublie parfois les années de souffrance qui les ont précédés. Pourtant, derrière certains déclins se cache une succession de blessures qui ont progressivement privé des joueurs exceptionnels de leurs meilleures années. Le départ de Paul Pogba de l’AS Monaco, après seulement six apparitions et 115 minutes de jeu lors de sa dernière saison, rappelle cette réalité. Le Français n’est évidemment pas le premier grand talent à voir sa carrière rattrapée par son physique.

Paul Pogba et Neymar, deux carrières freinées au moment où tout semblait encore possible

Pour Paul Pogba, le contraste est particulièrement brutal. Champion du monde en 2018, star de la Juventus puis de Manchester United, le Français semblait encore avoir plusieurs années au plus haut niveau devant lui. Mais les blessures se sont multipliées à partir de 2019, avant sa suspension pour dopage et une longue période loin des terrains. Son retour à Monaco devait lui permettre de retrouver progressivement son meilleur niveau. Il n’a finalement disputé que six rencontres, dont une seule titularisation, pour seulement 115 minutes. Monaco et Pogba viennent désormais de mettre fin à leur collaboration.

« Le principal adversaire de Paul Pogba n’est peut-être plus le football, mais son propre corps. »

Neymar représente une autre forme de gâchis. Le Brésilien a longtemps été l’un des joueurs les plus spectaculaires de sa génération, notamment à Santos, au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain. Mais les blessures ont progressivement réduit sa capacité à enchaîner les saisons. Son passage au PSG a notamment été marqué par de nombreuses indisponibilités. Après son départ en Arabie saoudite, une rupture du ligament croisé du genou en octobre 2023 l’a éloigné des terrains pendant près d’un an. À Al-Hilal, il n’a finalement disputé que sept matches avant une séparation à l’amiable.

Son retour à Santos a offert quelques belles séquences, mais le problème physique n’a pas disparu. En 2025, Neymar a encore été victime de plusieurs blessures musculaires et a dû subir une nouvelle opération du genou en décembre après avoir joué malgré la douleur. Il n’a disputé que 20 des 38 matches de championnat de Santos cette saison-là.

Redondo, Hazard et Wilshere : quand le corps finit par effacer les dernières pages

Le cas de Fernando Redondo est probablement l’un des plus cruels. En rejoignant l’AC Milan en 2000, l’Argentin arrive au sommet de son art. Il vient d’être désigné meilleur joueur de la Ligue des champions par les entraîneurs européens et Milan débourse environ 18 millions d’euros pour l’attirer. Mais quelques semaines après son arrivée, une grave blessure au ligament croisé du genou droit bouleverse tout. Plusieurs opérations et deux saisons quasiment perdues suivent. Redondo revient finalement en 2002-2003 et participe au sacre de Milan en Ligue des champions, mais de manière très limitée. Il quitte le club en 2004 avant d’annoncer sa retraite à 35 ans.

Eden Hazard avait lui aussi tout pour inscrire une fin de carrière exceptionnelle. Après avoir régalé Lille puis Chelsea, le Belge rejoint le Real Madrid en 2019 avec le statut de superstar. Mais les blessures, notamment à la cheville, vont complètement bouleverser son aventure espagnole. En quatre saisons, il ne dispute que 76 rencontres avec le Real Madrid et ne joue jamais un Clasico. Le club et le joueur se séparent en 2023, avant que Hazard n’annonce sa retraite quelques mois plus tard, à seulement 32 ans.

Jack Wilshere incarne enfin le destin d’un immense talent interrompu beaucoup trop tôt. Révélation d’Arsenal à seulement 16 ans, l’Anglais semblait destiné à devenir l’un des grands milieux de sa génération. Mais une grave blessure à la cheville en 2011 marque le début d’une interminable série de problèmes physiques. Selon les données recensées en 2026, Wilshere aura cumulé environ 1 488 jours d’indisponibilité et manqué 241 matches compétitifs. Il prend sa retraite en 2022, à seulement 30 ans.

« Je n’ai jamais atteint mon plein potentiel en tant que joueur. »

Ces cinq histoires rappellent une vérité impitoyable : le talent ne suffit pas toujours. Pogba, Neymar, Redondo, Hazard et Wilshere ont tous connu les sommets, mais leurs dernières années ont été largement définies par les périodes passées à l’infirmerie. Pour certains, il reste encore l’espoir d’un dernier retour. Pour d’autres, le football a déjà refermé le livre. Et c’est peut-être ce qui rend leurs parcours encore plus frustrants : on ne saura jamais jusqu’où ils auraient pu aller avec un corps capable de suivre leur talent.