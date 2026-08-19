AS Monaco : Paul Pogba quitte le club plein de regrets

Paul Pogba quitte l’AS Monaco après une saison largement gâchée par les blessures. Arrivé pour relancer sa carrière, le champion du monde 2018 n’aura disputé que six matches avec le club monégasque, laissant derrière lui davantage de questions que de souvenirs sportifs.

La séparation est désormais officielle. Monaco et Paul Pogba ont décidé de résilier d’un commun accord le contrat qui devait initialement courir jusqu’en juin 2027. Le Français de 33 ans devient donc libre et peut désormais écouter les propositions venues notamment de MLS et de Saudi Pro League. Mais au-delà de son départ, son passage sur le Rocher interroge surtout sur ce que Monaco a réellement pu tirer d’un joueur qui n’a presque jamais été disponible.

Paul Pogba leaves AS Monaco after mutual contract termination and he’s now a free agent. 🇫🇷👋🏾 MLS and Saudi Pro League clubs already made contact in recent weeks, decision to follow soon. Voir la publication

Le constat statistique est particulièrement brutal : six apparitions, une seule titularisation et seulement 115 minutes jouées en 2025-2026, sans but ni passe décisive. Les chiffres officiels de l’AS Monaco confirment également une utilisation très limitée du milieu français.

Un retour qui n’a jamais vraiment commencé

Monaco avait pourtant accepté de miser sur un joueur dont le talent ne faisait aucun doute, mais dont la carrière avait été considérablement ralentie. Pogba venait de passer plus de deux ans éloigné des terrains entre sa suspension pour dopage, ses problèmes physiques et les différentes difficultés qui avaient accompagné ses dernières années. Son arrivée en Principauté devait lui permettre de retrouver progressivement le rythme et de se rapprocher de son meilleur niveau.

Le scénario espéré ne s’est jamais concrétisé. Après quelques apparitions en fin d’année 2025, Pogba a de nouveau été freiné par les blessures. Il a notamment connu des problèmes à la cuisse, au mollet et à la cheville. Même lorsqu’il a retrouvé le groupe, son temps de jeu est resté extrêmement limité. Sur ses six apparitions en Ligue 1, il n’a débuté qu’une rencontre et a été utilisé cinq fois comme remplaçant.

Le plus révélateur reste peut-être son influence statistique : 0 but, 0 passe décisive et 115 minutes. Cela ne permet évidemment pas de juger le niveau réel du Pogba retrouvé, puisqu’il n’a jamais eu la possibilité d’enchaîner suffisamment de matches. Mais pour Monaco, le problème était précisément là : comment construire un rôle important autour d’un joueur dont la disponibilité était devenue aussi incertaine ?

Un joueur important dans le vestiaire, mais pas sur le terrain

Le rôle de Pogba à Monaco ne s’est toutefois pas limité à ses 115 minutes de jeu. Son expérience et son statut de champion du monde ont également été considérés comme des atouts dans un groupe où plusieurs jeunes joueurs évoluent au plus haut niveau. La direction monégasque avait notamment apprécié son professionnalisme et son influence auprès du groupe. Mais un tel apport ne pouvait évidemment pas suffire à justifier durablement son maintien dans l’effectif.

La nouvelle blessure à la cuisse survenue durant la préparation estivale a finalement symbolisé les limites de cette collaboration. Alors que Pogba venait de reprendre progressivement, ce nouveau pépin physique a encore retardé son retour. Monaco a finalement estimé que les objectifs initiaux de sa venue n’avaient pas été atteints et les deux parties ont choisi de mettre fin à leur aventure.

Reste maintenant une question autrement plus importante pour Pogba : peut-il encore redevenir un joueur régulier au plus haut niveau ? La MLS et la Saudi Pro League représentent des options possibles, mais son prochain club devra surtout savoir s’il peut compter sur lui dans la durée. À Monaco, le talent n’a jamais vraiment pu être évalué. Le véritable problème aura été son impossibilité à rester suffisamment longtemps sur le terrain pour avoir un véritable rôle dans l’équipe.