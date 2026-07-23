Chelsea : Alejandro Garnacho claque la porte

Alejandro Garnacho va poursuivre sa carrière à Aston Villa. Fabrizio Romano a confirmé ce mercredi un accord total entre les deux clubs pour le transfert de l’international argentin. Unai Emery, qui souhaitait absolument attirer l’ancien ailier de Manchester United, tient enfin son renfort offensif après plusieurs jours de négociations.

Le joueur tentera de relancer une carrière qui a marqué le pas depuis son arrivée à Chelsea il y a un an.

🟣🔵 EXCLUSIVE: Alejandro Garnacho joins Aston Villa from Chelsea. 18 juillet 2026

Un prêt qui ressemble à un transfert définitif

D’après Fabrizio Romano, Aston Villa et Chelsea se sont entendus sur un prêt assorti d’une obligation d’achat conditionnelle. Les conditions prévues sont jugées très accessibles en interne, au point que Chelsea considère déjà le transfert comme quasiment définitif. Garnacho a également signé un contrat de quatre saisons qui prendra effet lorsque l’achat sera officiellement activé.

Le montant total de l’opération devrait avoisiner les 42 millions de livres sterling (près de 49 millions d’euros), selon plusieurs médias britanniques.

Unai Emery veut relancer Alejandro Garnacho

À seulement 22 ans, Alejandro Garnacho reste considéré comme l’un des ailiers les plus talentueux de sa génération. Révélé à Manchester United, où il a inscrit 26 buts en 144 rencontres, l’Argentin n’a jamais réussi à retrouver la même régularité après son transfert à Chelsea. La saison dernière, il a disputé 43 matches toutes compétitions confondues pour huit buts, sans parvenir à s’imposer comme un titulaire indiscutable.

Unai Emery est convaincu de pouvoir relancer son potentiel. Aston Villa cherchait un nouvel ailier après le départ de Morgan Rogers vers Chelsea, et le profil de Garnacho faisait partie des priorités du technicien espagnol depuis plusieurs mois.

Ce nouveau défi représente peut-être un tournant dans la carrière de l’international argentin. Dans un environnement réputé pour faire progresser les jeunes joueurs, Garnacho espère retrouver la confiance qui avait fait de lui l’une des plus grandes promesses du football européen.