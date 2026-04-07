Colombie – France : des nouvelles rassurantes pour James Rodríguez

Hospitalisé après un match avec la Colombie, James Rodríguez va mieux. Son club a tenu à rassurer sur son état de santé.

Plus de peur que de mal pour James Rodríguez. Le milieu offensif colombien, récemment hospitalisé après un match amical face à la France, se remet progressivement, comme l’a confirmé son club de Minnesota dans un communiqué officiel.

À l’origine de cette hospitalisation, une déshydratation sévère survenue lors et après la rencontre du 29 mars. Le joueur a commencé à ressentir des symptômes inquiétants dans les heures suivant le match, nécessitant une prise en charge médicale rapide.

Admis à l’hôpital le 31 mars, James Rodríguez a bénéficié d’un suivi médical ainsi que d’une thérapie par perfusion. Une intervention qui a permis de stabiliser rapidement son état.

Depuis, l’ancien joueur du Real Madrid est sorti de l’établissement hospitalier et poursuit désormais sa récupération à domicile, sous surveillance.

James Rodríguez bientôt de retour

Le club américain précise que le joueur a repris une activité encadrée depuis le 6 avril. Son retour à l’entraînement collectif se fera de manière progressive, en fonction de son évolution.

Minnesota a également tenu à mettre fin aux rumeurs circulant autour de son état de santé, en assurant qu’aucune trace de complication grave, notamment musculaire, n’a été détectée.

Un soulagement pour James Rodríguez et son club, qui pourront envisager un retour sur les terrains dans les prochaines semaines.