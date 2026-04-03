Colombie – France : mauvaise nouvelle pour James Rodríguez 

Le capitaine colombien James Rodríguez a été hospitalisé après la défaite face aux Bleus. Une déshydratation sévère est à l’origine de cette alerte.

Coup de froid pour la sélection colombienne. Au lendemain du match amical perdu contre la France (1-3), James Rodríguez a dû être hospitalisé à Minnesota. Le milieu offensif de 34 ans a été victime d’une déshydratation sévère nécessitant une prise en charge médicale.

La Fédération colombienne de football a rapidement communiqué pour rassurer sur l’état de santé de son capitaine. Selon le communiqué officiel, cette hospitalisation s’inscrit dans un cadre préventif, avec une surveillance clinique destinée à favoriser sa récupération.

Malgré l’inquiétude initiale, les nouvelles sont plutôt positives.

« Le rapport médical actuel indique une évolution favorable et une amélioration constante », précise la Fédération.

Le staff médical de la sélection reste en contact étroit avec le Minnesota United, club de MLS où évolue James Rodríguez, afin de suivre au mieux son état et adapter sa reprise.

Une vigilance à quelques mois du Mondial

À moins de trois mois de la Coupe du monde 2026, cette alerte rappelle la nécessité de gérer avec précaution les cadres de la sélection. James Rodríguez, figure centrale du groupe colombien, devrait prendre le temps nécessaire avant de retrouver la compétition.

Pour l’instant, aucun délai précis de retour n’a été communiqué. Mais l’objectif est clair : éviter toute rechute et permettre au joueur d’aborder les prochaines échéances dans les meilleures conditions.