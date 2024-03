Comprendre la prolongation au foot et son impact sur le jeu

Fatigue et gestion de l’effort : jouer une demi-heure supplémentaire peut s’avérer éprouvant pour les athlètes, surtout après un match déjà intense. Les entraîneurs doivent donc adapter leur stratégie et faire preuve de discernement dans leurs choix tactiques ainsi que dans l’utilisation de leurs remplacements.

Risque de blessures : la fatigue engendrée par la prolongation augmente le risque de blessures musculaires ou articulaires chez les joueurs. Il est primordial pour les staffs médicaux et techniques d’être vigilants et de bien gérer les efforts de chacun.

Pression psychologique : la prolongation foot exige des compétiteurs une concentration et une volonté accrues. Les erreurs peuvent coûter cher et les tirs au but, s’ils sont nécessaires, représentent un moment de grande tension pour les tireurs comme pour les gardiens.