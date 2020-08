Juventus – OL : Sarri ne fait pas le malin avant le choc

L’entraîneur de la Juventus Turin, Maurizio Sarri, se méfie beaucoup de l’équipe lyonnaise en vue du 8e de finale retour en Ligue des Champions.

A l’aller, les Gones s’étaient imposés sur le score de 1 but à 0. Avant la seconde manche qui aura lieu le 7 juillet, Sarri a déclaré que « le match contre Lyon sera compliqué ». Pour le coach italien de la Juve, il faudra remonter « un but d’avance » et en prime le faire « sur un match disputé en été ».

Maurizio Sarri a assuré que « ce sera difficile », pour les Bianconeri, d’évoluer à leur « meilleur niveau » contre l’OL. Afin de venir à bout du club français, le technicien souhaite que ses troupes jettent leurs « dernières forces dans cette bataille » après avoir gagné le Scudetto.

Sarri se méfie beaucoup de l’OL

Au sujet des Gones, Sarri a indiqué avoir été « surpris de les voir très en forme ». Leur performance face au PSG, en finale de la Coupe de la Ligue (0-0, 5 t.a.b à 6), l’a marqué. « Même en prolongation, contre Paris, ils ont été brillants. C’était impressionnant. »

Pour contrecarrer le plan des Lyonnais, Maurizio Sarri a expliqué vouloir « régler » un « souci de défense » qui est « survenu après le confinement ». Pour lui, ce sera impératif de « ne pas prendre autant de buts » surtout après avoir perdu en 8e de finale aller. Si la Vieille Dame était trop perméable, alors « cela pourrait compromettre tout le match ».

Images de IconSport