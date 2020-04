Coronavirus : focus sur les clubs ayant négocié des baisses de salaires de joueurs !

FC Barcelone, Real Madrid, Atlético… De nombreux clubs parmi les plus grands ont baissé les salaires des joueurs. Le point !

La pandémie du coronavirus a créé un ralentissement des activités dans plusieurs secteurs. Le monde du divertissement n’en a pas été épargné. Si les parieurs sportifs se retrouvent désormais à exercer leurs talents de stratèges au Blackjack en ligne, au niveau des clubs, les alternatives ne sont pas multiples. La plupart des clubs se retrouvent désormais dans l’incapacité de continuer à payer leur personnel footballeur et non footballeur. Tour à tour, ils procèdent donc à une négociation de la baisse des salaires de joueurs. Voici un point sur les grandes équipes qui ont initié des négociations.

FC Barcelone et l’Atlético: 70% de réduction sur les salaires de joueurs

De tous les clubs, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid sont sans doute ceux ayant fait le plus grand sacrifice, car les joueurs ont accepté jusqu’à 70% de réduction sur leurs salaires durant cette période de pandémie. A Barcelone, même si l’annonce officielle a tardé à venir en raison des discussions internes, la décision a finalement été actée, avec la mention selon laquelle c’est une initiative des joueurs portée par le capitaine Lionel Messi.

Du côté de l’Atlético dont les finances ne sont pas aussi reluisantes que celles des autres grands clubs, cette réduction aidera l’instance dirigeante à maîtriser ses finances en cette période creuse.

Real Madrid : au moins 10% sur les salaires des joueurs

Le Real Madrid fait partie de ceux qui ont procédé à une baisse des salaires des footballeurs, même si cette décision n’a été prise que très récemment. Cette diminution des paies leur permettra de continuer à payer le reste du personnel non-footballeur par ces temps de confinement. Au Real Madrid, les dirigeants ont négocié une baisse de 10 % du salaire de tous les joueurs. Toutefois, ce taux pourrait vite grimper à 20 % si la compétition ne reprend pas d’ici là. Les joueurs en sont conscients et s’accordent tous pour se sacrifier pour le bien-être des autres.

Paris Saint-Germain (PSG), à partir de 20% de baisse en fonction du salaire

Le club du Paris Saint-Germain a opté pour une toute autre formule. Les réductions seront opérées en fonction du salaire de chaque joueur, c’est-à-dire tranche par tranche. Les joueurs ayant un salaire de moins de 10 000 € ne verront pas leur revenu touché. Par contre ceux qui sont entre 10 000 et 20 000 € mensuels auront une réduction de 20 %. Une baisse de 30 % sera observée sur les salaires des joueurs payés entre 20 000 et 50 000 €. Un maximum de 50 % de réduction sera appliqué pour tous les joueurs qui sont à 100 000 € et plus.

Juventus : 30% de salaire en moins

En Italie, la Juventus de Turin d’un certain Cristiano Ronaldo a pu négocier jusqu’à 30% de réduction sur le salaire annuel des joueurs. C’est un geste de bonne volonté de la part des joueurs soucieux d’apporter leur aide dans la lutte contre cette pandémie en Italie, qui fait partie des pays les plus touchés par ce virus.

Manchester United : 30% de moins pour venir en aide aux hôpitaux

A Manchester United, le taux de réduction des salaires sera de 30 %. Cette entente a été retenue suite à de longues discussions, puisque le syndicat des joueurs s’était opposé à une éventuelle baisse. Au passage, les autorités politiques s’en sont d’ailleurs mêlé au regard de la situation des employés non joueurs subissant les affres du chômage partiel. Finalement, la baise de 30% a été retenue. Cette somme non-négligeable constituera une aide à verser aux hôpitaux dans la lutte contre le Covid-19.

Pour le moment, des clubs tels que Liverpool et Manchester City ne prévoient pas de baisses de salaires, mais les discussions restent encore en cours, et évolueront certainement au rythme de cette pandémie.