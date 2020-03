Coronavirus : ce que font les joueurs de Ligue 1 actuellement

Que font les joueurs en ce moment, en temps de confinement ? Le préparateur physique de Monaco détaille le plan et la méthode.

« Si la période de confinement dure 15 jours, et on ajoute deux semaines d’entraînement avant, on pourrait reprendre aux alentours du 15 avril. On peut tout anticiper, mais il faut surtout s’adapter et rester pragmatique », a indiqué la présidente de la Ligue de Football Professionnel, Nathalie Boy de la Tour. Autrement dit, une fois le confinement levé par le gouvernement, les championnats ne reprendront pas aussitôt, un temps de remise en route sera nécessaire avant de redémarrer les compétitions.

Les joueurs ont du travail à la maison

Logique, sachant que les joueurs ne peuvent plus s’entraîner collectivement et perdent donc en automatismes mais aussi en forme physiques, obligés de rester chez eux avec néanmoins une feuille de route individuelle pour maintenir ce qui peut l’être. « Nous avons fourni à tous les joueurs du matériel pour répondre à leurs besoins. De nombreux joueurs ont pris des vélos et des machines pour pouvoir travailler à la maison », a expliqué le préparateur physique de Monaco, Juanjo Del Ojo.

« Il y a trois principaux blocs : du cardio, du travail préventif et de la force. Cette partie est importante pour permettre aux joueurs de perdre le moins possible de tonus musculaire en vue du retour à l’entraînement collectif. Chaque jour, nous envoyons des vidéos avec de nouveaux exercices et les exemples de bonne exécution. Avec ce contexte difficile, nous devons aussi veiller à ce que les exercices soient faciles à mettre en oeuvre », a-t-il ajouté sur le site officiel du club.

