Coronavirus : Lyon fait un geste fort

Après avoir fait jaser en raison de ses propositions de saison blanche ou de calcul sur les dernières années pour déterminer le nom des prochains qualifiés en coupes d’Europe (des modalités qui avantageaient à chaque fois l’OL par rapport à son classement actuel), Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais font cette fois-ci parler d’eux positivement. Comme ses voisins italiens de l’Inter Milan, de l’AC Milan ou de la Juventus Turin, le club rhodanien a décidé de contribuer financièrement à la lutte contre le coronavirus, avec un don de 300 000 euros.

« L’Olympique Lyonnais a souhaité apporter son soutien à tout ce qui est mis en œuvre pour lutter contre cette pandémie qui frappe aujourd’hui la France. Après concertation avec les plus éminents spécialistes ainsi que la Préfecture du Rhône, le club a défini les modalités de sa contribution pour répondre de la façon la plus pragmatique possible aux besoins les plus urgents, en particulier dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes », a publié l’OL dans un communiqué.

Dans le détail : « 100 000 euros pour financer via la Fondation Hospices Civils de Lyon (HCL), les deux projets de recherche clinique menés par les équipes de médecins chercheurs des Hospices Civils de Lyon, 200 000 euros pour répondre aux besoins d’urgence de notre territoire (matériel et équipements pour l’Hôpital, aide aux plus démunis) », a précisé l’Olympique Lyonnais. D’autres clubs français vont-ils imiter cette démarche ?

