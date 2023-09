Coupe de France : Lyon – Monaco, voir le match en direct et en streaming

Ce match Lyon – Monaco comptera pour les quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi. Présentation et solutions pour suivre ce duel (21h10) en direct via le streaming foot légal.

Les quarts de finale de la Coupe de France ont débuté mardi (hier). Rumilly Vallières a réalisé un bel exploit en éliminant Toulouse (2-0). Pour sa part, Canet a failli faire de même contre Montpellier. Mais un but signé Andy Delort a changé la donne en fin de match. Après PSG – Angers, place à un Lyon – Monaco très alléchant sur le papier.

En effet, les Gones et les Monégasques ont un point commun : le fait d’être engagés dans la lutte pour le titre de champion de France avec Lille (1er) et le PSG (2e). Monaco occupe la troisième place du classement avec 68 points au compteur. Juste derrière se trouve Lyon, quatrième, qui a 67 points dans son escarcelle. Au niveau des résultats récents, on constate que l’ASM est flamboyant avec cinq succès d’affilée dont une qualification contre Metz en Coupe de France aux tirs au but.

Pour sa part, l’OL a validé trois succès précieux… dont une qualification face au Red Star aux tirs au but. Depuis le 3 mars, Monaco n’a pas perdu un seul match toutes compétitions confondues. De son côté, l’Olympique Lyonnais est invaincu depuis le 21 mars (revers 2-4 contre le PSG). On s’attend à ce que ces deux formations joueuses nous offrent un beau spectacle au Parc OL.

Foot en direct : comment voir Lyon – Monaco en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : Eurosport 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez vous connecter sur le site d’Eurosport si vous souhaitez visionner la rencontre Lyon – Monaco en streaming sur votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone.

Images de IconSport