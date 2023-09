Coupe de France : PSG – Angers, voir le match en direct et en streaming

Ce match PSG – Angers comptera pour les quarts de finale de la Coupe de France ce mercredi. Présentation et solutions pour suivre ce duel (18h45) en direct via le streaming foot légal.

Hier (mardi), on a assisté aux deux premiers quarts de finale de la Coupe de France. La formation de Rumilly Vallières a réussi à éliminer Toulouse sur le score de 2 buts à 0. Ensuite, Canet a fait trembler Montpellier jusqu’au bout. Mais finalement, les Héraultais ont réussi à sortir du piège (2-1). Le buteur Andy Delort a délivré ses coéquipiers alors qu’il restait six minutes à jouer dans le temps règlementaire.

Ce mercredi 21 avril 2021, place aux deux autres quarts de finale. En effet, le PSG va défier Angers tandis que l’OL affrontera Monaco. Sur le papier, le Paris Saint-Germain est favori avant ce duel contre le SCO. Les Parisiens ont peiné pour battre Saint-Etienne en Ligue 1 (3-2). Une fois encore, c’est Kylian Mbappé qui a été décisif avec un doublé. N’oublions pas non plus le but signé Mauro Icardi durant les arrêts de jeu.

Pour leur part, les Angevins viennent de subir deux défaites d’affilée sur le score de 3 buts à 0. C’était contre Lyon et Rennes. Au classement de la L1, le PSG est deuxième et compte une longueur de retard sur Lille. Pour sa part, Angers est douzième avec 41 points. A priori, le maintien est en poche pour les hommes de Stéphane Moulin. Ce quart de finale de Coupe de France contre le Paris Saint-Germain est clairement un bonus pour eux.

Foot en direct : comment voir PSG – Angers en streaming

Comment voir ce duel ? Une solution légale vous est proposée pour regarder ce match en direct grâce au streaming foot : Eurosport 2. Un abonnement est donc requis afin de pouvoir y accéder. Vous pouvez vous connecter sur le site d’Eurosport si vous souhaitez visionner la rencontre PSG – Angers en streaming sur votre tablette, votre ordinateur ou votre smartphone.

Images de IconSport