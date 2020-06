Une info très importante pour le PSG, Lyon et Saint-Etienne

Le PSG, Lyon et Saint-Etienne vont-ils pouvoir disputer leurs finales de coupe de la Ligue et de coupe de France, et si oui, quand ?

Vous l’aurez compris, la Ligue de Football Professionnel et le gouvernement n’ont absolument pas l’intention de revenir sur leur décision d’arrêter définitivement la saison de Ligue 1. Pour autant, deux matchs restent en suspens : la finale de Coupe de la Ligue entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais et la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne. Vont-elles avoir lieu ? A priori, les instances n’ont pas abandonné l’idée. Reste à savoir quand ces deux rencontres pourront se jouer.

PSG – Lyon le 26 juillet et PSG – Saint-Etienne le 1er août ?

Lyonnais et stéphanois sont suspendus à la décision de la LFP et la FFF car au-delà du trophée, c’est aussi une qualification pour la Ligue Europa qui est en jeu. Dimanche, la rumeur a circulé selon laquelle la finale de la Coupe de France serait prévue autour du 8 août. Une date qui pose problème car l’UEFA souhaite établir la liste des clubs qualifiés pour les coupes d’Europe quelques jours auparavant. Cela signifierait que même en cas de succès, les Verts pourraient être privés de C3.

Ce lundi, Le Parisien avance un nouveau scénario. Le quotidien annonce que lors de son dernier conseil d’administration, la LFP a suggéré d’avancer la finale de la Coupe de la Ligue vers le 26 juillet, tandis que celle de la coupe de France se jouerait plutôt le 1er août. Ceci afin de coller avec le calendrier de l’UEFA, la France pourrait ainsi communiquer le nom de ses qualifiés européens avant le 3 août. Cela permettrait également à Paris et Lyon de mieux préparer leurs échéances en Ligue des Champions, dont la reprise est prévue courant août.

