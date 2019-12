Mercato / Naples : De Laurentiis change de discours, Gattuso embraye

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, croit franchement qu’il a bien fait de miser sur Gennaro Gattuso.

Selon le Corriere dello Sport, le patron du club italien a fait savoir qu’il fallait un gros électrochoc au Stade San Paolo. Après la mutinerie de certains joueurs, couplée à des résultats sportifs catastrophiques, De Laurentiis a choisi d’écarter Carlo Ancelotti. Afin de remplacer « Carletto », le président de Naples a misé sur Gennaro Gattuso qui officiait auparavant au Milan AC.

Visiblement, Aurelio De Laurentiis a été « tout de suite impressionné » par l’ex-milieu italien. Pour lui, Gattuso a montré sa « force » et son « humanité » lorsqu’ils ont discuté ensemble au Stade San Paolo. Aujourd’hui, l’homme d’affaires dit à tout le monde d’être « serein » au sein du club. Il est persuadé que « le pire est passé ». De Laurentiis a ajouté que « le soleil se lève » sur leur « vie » désormais.

Gattuso y croit aussi à fond

En disant cela, le président pense clairement aux supporters en priorité. Il espère que les fans de l’équipe des Partenopei vont vite retrouver le sourire et encourager l’équipe à fond. « Vive Naples et vive le bleu », a-t-il lâché. Pour sa part, Gennaro Gattuso a déclaré que ce n’était « pas une bonne période » pour Naples et ce depuis déjà plusieurs mois. L’Italien croit que lui et ses troupes ont des « possibilités de sortir de cette situation ».

Pour lui, c’est vraiment un grand honneur d’officier sur le banc napolitain. « Naples est un club important. Nous avons une écurie et une équipe très fortes. » Au final, l’homme âgé de 41 ans est persuadé de pouvoir redresser la barre alors que son escouade occupe la 8e place du classement en Serie A. En 8es de finale de la Ligue des champions, les Partenopei devront se défaire du… FC Barcelone ce qui ne sera pas une mince affaire…

