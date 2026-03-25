Désiré Doué : un contrat de sponsoring XXL pour la pépite du Paris Saint-Germain

Désiré Doué franchit un nouveau cap dans sa jeune carrière. Le milieu offensif du Paris Saint-Germain vient de s’engager avec un équipementier majeur, confirmant son statut grandissant sur la scène européenne.

Le talent de Désiré Doué ne cesse de prendre de l’ampleur. Arrivé récemment au Paris Saint-Germain, le jeune international espoir français s’impose peu à peu comme l’un des visages d’avenir du club. Et cette montée en puissance ne passe pas inaperçue, y compris en dehors des terrains.

Selon les informations du Parisien, le joueur a officiellement rejoint l’écurie de Nike, un choix fort qui témoigne de son attractivité grandissante auprès des grandes marques.

Un contrat déjà très lucratif

Ce partenariat s’accompagne d’un accord financier conséquent. « On parle d’un contrat estimé à un peu moins de 2 millions d’euros par an », un montant particulièrement élevé pour un joueur encore en pleine progression.

Cette signature place Désiré Doué parmi les jeunes profils les plus bankables du moment, preuve de la confiance que lui accordent déjà les acteurs majeurs du marketing sportif.

En rejoignant l’équipementier historique du PSG, le milieu parisien renforce également la cohérence entre son image personnelle et celle de son club. Un détail loin d’être anodin dans la construction d’une carrière au plus haut niveau.

Sous les ordres de Luis Enrique, Désiré Doué poursuit son développement avec ambition. Cette nouvelle exposition pourrait d’ailleurs accélérer sa montée en puissance, aussi bien en Ligue 1 que sur la scène européenne.

À seulement quelques mois de ses débuts sous le maillot parisien, le jeune talent confirme déjà qu’il ne compte pas passer inaperçu, ni sur le terrain, ni en dehors.