PSG : un nouveau coup dur, Tuchel est vraiment blasé…

Le match PSG – Dijon (4-0) a laissé des traces… Le milieu polyvalent Julian Draxler a été victime d’une blessure…

S’il a apprécié la prestation de son escouade face au DFCO, l’entraîneur parisien Thomas Tuchel a déploré la blessure de Draxler en point presse. Pour le coach allemand, « la blessure de Drax coûte cher » à ce stade de la saison. Tuchel a préféré ne pas en dire plus à propos de cette blessure qui semblait être située au niveau de la cuisse gauche. Du coup, on ne sait pas si elle est grave ou non. Par ailleurs, on ne connaît pas la durée de l’indisponibilité de l’international allemand.

Une chose est sûre, le technicien a jugé que son effectif va « manquer de qualité au milieu ». Thomas Tuchel a rappelé les absences de Marco Verratti ou encore Leandro Paredes qui sont indisponibles jusqu’à nouvel ordre. Ajoutez à cela Idrissa Gueye dans l’entrejeu. A d’autres postes aussi, il y a plusieurs absents. On pense notamment à Thilo Kehrer, Juan Bernat, Jesé ou encore Mauro Icardi.

Draxler et le dilemme turc…

Contre Dijon, Tuchel avait choisi d’aligner Marquinhos dans l’entrejeu et Danilo Pereira en tant que défenseur central. Ce double choix a été payant et cela a rassuré fortement l’ancien guide du Borussia Dortmund (En savoir plus). Toutefois, l’absence de Julian Draxler limite encore les possibilités de Thomas Tuchel. Et dire que se profile le duel contre Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions dans seulement… trois jours (2e journée).

Après le revers initial à domicile face à Manchester United (1-2), le PSG devra impérativement ramener trois points de Turquie… Sans trop s’avancer, on peut penser que le onze de départ du PSG sera quasiment le même que celui face à Dijon. Il y a fort à parier que la superstar Kylian Mbappé remplacera, poste pour poste, le jeune Moise Kean qui a réalisé un doublé contre le DFCO.

Images de IconSport