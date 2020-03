Droits TV : l’OM et l’OL ne voulaient pas partager à égalité

La saison prochaine, les droits TV de la Ligue 1 vont augmenter considérablement. Comment cette nouvelle manne sera-t-elle répartie ?

Les clubs subissent actuellement un manque à gagner lié à l’arrêt de leur activité, en raison des mesures de confinement et de suspension des compétitions pour lutter contre la propagation du coronavirus. Ils pourront peut-être rattraper une partie de ces pertes la saison prochaine, grâce à l’augmentation des droits TV, qui s’élèveront à 1,153 milliard d’euros par an pour la période 2020 – 2024, contre 726,5 millions d’euros actuellement.

L’excédent de droits TV sera partagé à parts égales

Soit une hausse très significative de 426,5 millions d’euros qu’il conviendra de se partager entre les vingt clubs de Ligue 1. Selon quels critères ? D’après L’Equipe, un accord a été trouvé par la grande majorité. Celui-ci prévoit que chaque club percevra un peu plus de 20 millions d’euros de cette nouvelle manne supplémentaire. Un partage équitable donc, quel que soit le classement ou l’exposition télé. 17 clubs ont validé ce partage solidaire.

Un club (dont l’identité n’est pas révélé) ne s’est pas prononcé, Lyon s’est abstenu et Marseille a voté contre. L’OL et l’OM espéraient pour leur part une répartition différente, moins égale afin que les plus grands clubs perçoivent une part plus importante. Cette mesure doit désormais être présentée devant le conseil d’administration de la LFP qui choisira de l’entériner ou pas.