OM : Eyraud obligé d’intervenir à cause d’une rumeur

Le président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud, a profité d’un entretien accordé à L’Equipe pour broyer une rumeur.

Rappelons qu’à l’issue de la semaine passée, un bruit faisait état de la vente possible de l’Olympique de Marseille. Lassé d’être le propriétaire du club phocéen, l’homme d’affaires Frank McCourt aurait décidé de céder ce dernier. Forcément, cette rumeur est arrivée jusqu’aux oreilles d’Eyraud. Dans un premier temps, le président de l’OM a évoqué « la situation difficile » sur le plan financier pour l’écurie.

Pour lui, elle est liée simplement « à la phase 1 » du projet qui « s’est traduite par un investissement massif dans la relance de ce club ». Ceci était valable notamment pour améliorer les « infrastructures » et la « formation » sans oublier le recrutement. Jacques-Henri Eyraud a assuré qu’il était crucial de faire « une injection » importante. Aujourd’hui, le dirigeant croit que le profil de l’Olympique de Marseille a « changé » tant « dans sa structuration » que « dans ses résultats ».

Eyraud et le choc du coronavirus

Eyraud et ses équipes travaillent dur pour atteindre « des objectifs essentiels » de la « deuxième phase du projet ». Il s’agit de « l’équilibre financier » et de « la pérennité économique » de l’OM. A ses yeux, la pandémie de coronavirus arrive « au mauvais moment » étant donné que le club surfait, selon lui en tout cas, « sur une très bonne dynamique sportive, internationale, etc ».

Enfin, Jacques-Henri Eyraud a parlé de l’engagement de Frank McCourt. Pour lui, le président de l’Olympique de Marseille est « un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news ». Histoire d’enfoncer le clou, il a ajouté : « Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit ». Le message est passé. Reste à savoir s’il rassurera, ou non, les supporters de l’OM…

