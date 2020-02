Lyon – Juventus : Garcia a vu un contraste assez saisissant

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, s’est exprimé après le succès précieux de son équipe face à la Juventus Turin (1-0).

De toute évidence, les Gones ont réussi un bel exploit en 8e de finale aller de la Ligue des Champions mercredi soir (hier). En s’imposant par la plus petite des marges, l’OL est bien placé avant la seconde manche contre les Bianconeri. Le fait de ne pas avoir encaissé un but au Parc OL est évidemment une très bonne chose.

Pour sa part, Garcia a admis aisément qu’on a vu « deux périodes différentes » lors de ce Lyon – Juventus. « Il y a eu une première très bonne où on a suivi les consignes à la lettre, on n’a pas souffert à part un centre de Ronaldo. La deuxième était plus compliquée, on a su s’accrocher, ne pas prendre de buts, on a relevé de la solidarité à ce moment », a-t-il analysé au micro de RMC Sport.

Garcia aurait aimé enfoncer le clou

Rudi Garcia a fait part d’un regret. Celui de ne pas avoir « pu marquer un deuxième but en première période avec la tête de Toko Ekambi, ou une ou deux autres situations ». Au final, le technicien lyonnais est « content pour les garçons » qui ont « su se mettre à la hauteur de l’événement ».

Garcia a mis l’accent sur le fait que cette victoire est « le résultat » du « travail » de tous ses joueurs. Pour la deuxième manche, l’ancien coach de l’OM pense qu’il faudra marquer « absolument » au Juventus Stadium le 17 mars prochain. Rudi Garcia craint que Cristiano Ronaldo et consorts trouvent le chemin des filets dans leur antre.

Images de IconSport