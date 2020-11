Lyon – Saint-Etienne : Garcia humble après son coup gagnant

L’entraîneur de Lyon, Rudi Garcia, a évoqué l’entrée en jeu de Tino Kadewere qui a été décisif contre Saint-Etienne (2-1).

Tout d’abord, le coach des Gones a rappelé une chose importante liée à la préparation de ce choc Lyon – Saint-Etienne. « J’avais bien prévenu que ce ne serait pas facile. Un derby, ce n’est plus une question de dynamique d’équipes, de résultats, mais de le gagner. On a fait une première période moyenne. On ne s’est pas plus affolés que cela. J’ai demandé à mes joueurs d’égaliser », a raconté Garcia.

L’ancien technicien de l’OM a ajouté que cela a été « fait sur coups de pied arrêtés », ce qui n’est pas pour « déplaire » aux Gones. Ensuite, les Rhodaniens ont eu « le temps d’en mettre en deuxième ». Pour lui, « l’essentiel » est clairement d’avoir réussi à « gagner ce derby » contre l’ASSE. Forcément, Rudi Garcia a été interrogé à propos de son coup gagnant.

Garcia rappelle une chose importante

A la 57e minute de jeu, il a fait entrer en jeu Tino Kadewere à la place de Moussa Dembélé. L’attaquant a réalisé un doublé (65e et 74e minutes) et permis aux Gones de remporter ce derby. « Tous ceux qui sont rentrés nous ont apporté. En ce moment, il suffit de jouer attaquant gauche pour marquer des buts chez nous. Ce soir, ç’a été au tour de Tino. Je suis content pour lui. Il le mérite. »

« Il a des qualités de finisseur », a expliqué Garcia. Malgré cela, l’entraîneur de l’OL a tenu à rappeler que Dembélé « aurait pu être l’homme du match en marquant deux fois » au Parc OL. « Sur le premier but refusé, il y a effectivement un petit hors-jeu. Sur le second, je ne préfère rien dire. » Au final, peu importe puisque Lyon a gagné ce derby contre Saint-Etienne.

Images de IconSport