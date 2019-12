OL : joueurs rincés, remontada… Garcia veut tourner la page

L’entraîneur de l’OL, Rudi Garcia, n’est pas mécontent que la trêve hivernale arrive maintenant pour le club de la capitale des Gaules.

Samedi soir (hier), les Gones ont concédé un résultat nul décevant sur la pelouse de Reims (1-1). Résultat, l’Olympique Lyonnais finit la première partie de saison à la 12e place avec 26 points au compteur. Les Rhodaniens sont très loin du podium (7 points de retard sur Rennes) et donc de leur objectif prioritaire en Ligue 1. Notons quand même que l’OL a réussi à se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des champions.

Après le match contre le club champenois, Garcia a déclaré que ses joueurs ont eu « des situations pour gagner ce match ». Mais « malheureusement », ils n’ont « pas converti ce penalty ». En effet, l’attaquant Moussa Dembélé a raté son tir au but. « Dembélé a été bien dans le jeu, il a pesé sur la défense. Il est un peu moins en réussite en ce moment… », a déploré Rudi Garcia.

Garcia veut bien débuter l’année 2020

Pour l’ancien coach de l’OM, il est vraiment « temps que 2019 se finisse » pour l’Olympique Lyonnais. A ses yeux, « cette année n’a pas été facile » pour l’écurie dirigée par Jean-Michel Aulas. Il sent que ses joueurs « doivent se reposer » étant donné qu’ils sont parfois dans le rouge sur le plan physique. Ensuite, il faudra bien débuter la seconde partie de saison pour se rapprocher vite du podium.

« Il faudra prendre un maximum de points pour recoller et être là où on veut être… On a un bon bilan en Coupe mais on n’est pas où il faut en championnat. (…) On est loin au classement, il ne faudra plus perdre de point. Ce n’est pas une remontada impossible », a-t-il assuré. Notez que les Lyonnais débuteront l’année 2020 par un match de Coupe de France contre Bourg-Péronnas le 4 janvier. Ensuite, il faudra enchaîner contre Brest (Coupe de la Ligue), Bordeaux et Toulouse.

Images de IconSport