Lyon – Saint-Étienne : Garcia a un gros regret, Puel aussi…

Les entraîneurs de Lyon et Saint-Étienne, Rudi Garcia et Claude Puel, se sont exprimés après le derby remporté par les Gones (2-0).

Pour sa part, Rudi Garcia a souligné le fait que la « première période » de son équipe était « assez remarquable » sur la pelouse du Parc OL. Toutefois, l’ancien coach de l’OM a déploré le fait que son escouade n’ait pas réussi à enfoncer le clou lors du premier acte. « Il nous a manqué de marquer plus tôt sur nos temps forts. (…) C’est un match qu’on doit plier avant le temps additionnel de la seconde période. » Garcia a laissé entendre que ses joueurs n’ont « pas été récompensés » à cause de « décisions vidéo contraires ». Au final, Rudi Garcia est quand même enchanté d’avoir vaincu Saint-Etienne après la Juventus en Ligue des Champions (1-0).

L’Olympique Lyonnais a vécu une belle semaine. Pour lui, le club de la capitale des Gaules a montré un beau visage contre les Verts. « On est solides, on savait qu’un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, mais là, on a aussi joué. On a beaucoup travaillé cette équipe de Saint-Étienne, à droite, à gauche… » Désormais, lui et les joueurs de l’OL vont se concentrer sur le prochain choc contre le PSG qui aura lieu le 4 mars. « On doit encore avoir plus de présence sur les centres dans la surface. Le mot d’ordre, c’est de récupérer et de penser à la demi-finale de Coupe de France contre Paris. On vient d’aligner trois victoires de suite, on est constants, il faut continuer. »

Puel a vu deux équipes différentes

De son côté, Claude Puel a reconnu que le succès de l’OL était « logique sur le papier ». Néanmoins, le technicien a apprécié la réaction de son équipe après une première période très délicate. « On était inhibés je pense. On était en bloc, mais quand on a récupéré des ballons, on a manqué de maîtrise et on les a trop vite perdus. Dans le milieu de terrain, on n’a pas été assez agressifs dans la récupération. (…) Après, sur le match, on a des situations, on se procure deux occasions en première période, ensuite il y a ce second acte bien meilleur. » Puel a mis l’accent sur le fait que Saint-Etienne a montré un autre visage en deuxième mi-temps. « En seconde période, on a montré qu’on pouvait être acteurs et qu’on pouvait revenir dans le match. »

« C’est ce que je retiens pour la suite de notre saison. La leçon de ces 45 minutes, c’est qu’on est capable de montrer un autre visage. On est allé les chercher plus haut, on a mis plus de pressing. (…) On a tout donné mais on n’a pas été récompensés, car on n’a pas su convertir nos occasions. » A l’image de son homologue Rudi Garcia, Claude Puel veut vite tourner la page après ce derby perdu. « C’est sûr qu’il y a beaucoup de déception mais il faut repartir et regarder devant pour cette demi-finale super importante qui arrive jeudi (face à Rennes en Coupe de France). Il faut se servir de ce qu’on a vu ce soir pour mieux démarrer jeudi et se donner les moyens d’être acteurs. Car subir comme ça, ce n’est pas possible ».

Images de IconSport