PSG – Atalanta : Gasperini met en garde les Parisiens

L’entraîneur de l’Atalanta Bergame, Gian Piero Gasperini, pense que son équipe sera prête pour le choc contre le PSG.

Rappelons que ce quart de finale de Ligue des Champions se déroulera le 12 août prochain. Avant de défier le PSG, l’Atalanta Bergame doit affronter Parme et l’Inter Milan pour boucler la saison en Serie A. Lors d’un point presse, Gasperini a mis l’accent sur le fait que lui et ses troupes veulent finir « deuxième ». Il considère que « tout dépend » des performances de la Dea.

Au classement, l’Atalanta Bergame occupe la troisième place avec 75 points au compteur. La Lazio (4e) a le même nombre de points tandis que l’Inter (2e) a une longueur d’avance. Pour Gian Piero Gasperini, le fait d’être le dauphin de la Juventus Turin, qui a été sacrée officiellement championne d’Italie, serait « la meilleure façon » pour son équipe de se « présenter pour le match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain ».

Gasperini et la gestion de son effectif

Au sujet du calendrier, Gasperini a souligné le fait que c’était dur pour tout le monde sur les terrains. « La fréquence des matchs était très lourde d’un point de vue mental et physique, heureusement nous n’avons perdu Ilicic que récemment. » Malgré cela, le technicien a remarqué que « tout le monde s’est adapté avec disponibilité » et on a vu « de vrais matchs ».

Du coup, Gian Piero Gasperini croit pouvoir faire face à cette « période de hauts et de bas qui dépend aussi de la récupération physique et du retour de certains joueurs ». Le coach de l’Atalanta Bergame reste convaincu que la « condition » de son effectif « va s’améliorer dans les semaines à venir ». Le PSG est donc prévenu : la Dea sera prête pour le grand rendez-vous en quart de finale de C1.

Images de IconSport