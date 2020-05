Le modèle économique du football remis en cause

Pour Christian Gourcuff, le football doit revoir son modèle économique sous peine de subir de graves déconvenues.

La crise sanitaire vécue depuis deux mois en Europe risque de fragiliser certains clubs financièrement. En France par exemple, l’absence de versement des droits TV initialement prévus, ou encore de billetterie posent problème. Interrogé sur le sujet, l’entraîneur de Nantes, Christian Gourcuff considère que c’est le modèle économique global du football qui est à revoir, avec des clubs qui vivent au dessus de leurs moyens.

Le modèle n’a « aucun avenir » pour Gourcuff

« Le foot est devenu un business comme un autre, le reflet de l’économie mondiale. C’est la recherche du profit comme unique objectif qui conduit à ces extrêmes. Il n’y a qu’à observer l’évolution des statuts des clubs. Nous sommes passés d’associations avec des personnes ou personnalités locales à des structures avec à leur tête des fonds de pension étrangers, américains par exemple, qui ne savent même pas que le foot existe, mais qui ont trouvé un moyen de faire du business ou de communiquer », a-t-il critiqué dans les colonnes du Télégramme.

« Et le problème, ce ne sont pas les hauts salaires ou le montant important des transferts, c’est que l’on dépense l’argent que l’on n’a pas. Le modèle économique du foot fait partie de l’économie mondiale qui est basée sur la spéculation. Mais quand on spécule, on ne gagne pas toujours. Quand il arrive un imprévu, comme c’est le cas aujourd’hui, on s’aperçoit que ce modèle n’a aucun avenir. Les clubs sont endettés… et s’endettent », a jugé Christian Gourcuff.

