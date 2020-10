Barça : pour Griezmann, cela devient vraiment très inquiétant…

L’attaquant Antoine Griezmann n’arrive pas du tout à redresser la barre au FC Barcelone où son crédit s’amenuise…

Après une première saison difficile, Griezmann voulait se refaire la cerise pendant cet exercice 2019/2020. Pour le moment, l’international français n’arrive pas du tout à être décisif au sein de l’équipe des Blaugrana. Sur la pelouse de Getafe (défaite 0-1 du Barça, 6e journée de Liga), Antoine Griezmann a été aligné en tant que faux numéro 9. A priori, cette position correspondait plus à ses qualités techniques par rapport à la place d’ailier. Mais une fois encore, « AG7 » est passé au travers. Comme le souligne As, son match était clairement « une photographie de son séjour au Barça ».

Cette dernière était « floue, sans conséquence et résolument défectueuse ». Après avoir fait confiance à Antoine Griezmann depuis le début de la saison, Ronald Koeman pourrait le reléguer rapidement dans la hiérarchie. En effet « la patience dans le club et auprès des fans s’épuise autant que son crédit ». Remplacé à la 80e minute par Trincão, Griezmann a raté une occasion en or de scorer. Bien servi par Pedri, le gaucher a expédié « le ballon dans les nuages ». C’était le symbole de son manque criant de confiance…

Griezmann n’est pas le seul à galérer…

Au Camp Nou, on s’interroge aussi à propos de Frenkie de Jong. Le milieu axial a rendu une très mauvaise copie. De Jong donnait le sentiment d’être « découragé » et il avait même « le regard perdu » sur le terrain. On se demande où est passé l’international néerlandais qui était flamboyant à l’Ajax Amsterdam… Incapable d’insuffler un bon rythme à son équipe ou encore de passer la seconde, Frenkie de Jong est méconnaissable. Désormais, la balle est dans le camp de Koeman à propos de ces deux joueurs en grande difficulté…

Images de IconSport