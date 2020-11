Barça : Koeman et l’ingrédient décisif pour Griezmann

L’entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman, est optimiste en ce qui concerne l’attaquant Antoine Griezmann.

Depuis le début de la saison, Griezmann a alterné le bon et le moins bon au sein de l’équipe des Blaugrana. L’international français a clairement un problème au niveau mental. En effet, Antoine Griezmann a raté plusieurs occasions de but parfois très nettes. S’il avait été bien plus efficace, le champion du monde 2018 aurait réussi un beau début d’exercice. Il ne serait pas autant critiqué notamment par plusieurs médias ibériques…

Pour l’heure, « AG7 » a disputé 9 matches, inscrit 2 buts et effectué 1 passe décisive toutes compétitions confondues. Lors d’une interview relayée par El Mundo Deportivo, Koeman a déclaré que son joueur a besoin d’un seul ingrédient pour être plus performant. « Il a besoin d’un peu plus de confiance. Le fait de marquer des buts donne toujours cette confiance. On ne peut pas dire qu’il ne travaille pas. Il travaille beaucoup », a assuré le coach néerlandais.

Koeman et le poste préféré de Griezmann

L’ancien sélectionneur des Pays-Bas croit franchement que Griezmann « essaie de changer les choses ». Il est donc persuadé « qu’à la fin, il arrivera où il veut être ». Au niveau tactique, Koeman estime que sa « meilleure position est peut-être plus centrale : neuf ou dix derrière un neuf. » Le technicien pense qu’Antoine Griezmann a besoin de « beaucoup de liberté » sur le terrain même lorsqu’il se trouve sur une aile. Globalement, il est convaincu « qu’AG7 » peut « donner beaucoup à cette équipe » barcelonaise à tel ou tel poste.

Images de IconSport