Barça : Setien veut changer une chose, l’exemple Griezmann

Le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Quique Setien, s’est exprimé suite au succès de son équipe face à Grenade (1-0, 20e journée de Liga).

Contre cette formation, les Blaugrana se sont procurés pas mal d’occasions de but. Mais ils ont manqué de réalisme. Heureusement, l’attaquant Lionel Messi – encore et toujours lui – a surgi et marqué à la 76e minute de jeu. Cela a permis au Barça de prendre trois points précieux, dans la course au titre de champion d’Espagne, et de reprendre son fauteuil de leader. Tout comme le Real Madrid (2e), le FC Barcelone a 43 points au compteur. Mais le club catalan a une meilleure différence de buts pour le moment (+27 contre +25).

Après la rencontre face à Grenade, Setien a déclaré avoir « vu beaucoup de choses » intéressantes au Camp Nou. Pour lui, il n’y a « pas tant de choses à changer » pour que l’équipe soit encore plus performante. Le successeur d’Ernesto Valverde a ajouté que son travail consistait à apporter « peut-être » plus de « rigueur sur le terrain ». Quique Setien considère que la « discipline mentale » est cruciale. Histoire de « garder cette concentration pendant 90 minutes et éviter de perdre des matches qui étaient déjà presque gagnés ».

Setien fait un clin d’œil à Griezmann

Au final, le technicien est « satisfait » de sa première sur le banc barcelonais. Setien a prévu de revoir « le match calmement pour détecter s’il y a des choses à améliorer » en vue des duels à venir. « Moi, la seule chose dont j’ai besoin, c’est d’avoir le contrôle du ballon. Pas de pertes de balles absurdes, et il fallait qu’on se rende bien compte que c’était un aspect essentiel. » Notez que Quique Setien a encensé Antoine Griezmann.

Pour lui, l’attaquant du FC Barcelone a montré l’exemple sur le terrain. « Je le félicite. C’est un très grand joueur, qui a une capacité de travail énorme, une aptitude à se mettre au service de l’équipe quand il n’a pas le ballon qui est incroyable. » Setien a estimé qu’il y en avait « peu des comme lui » sur la planète foot. En plus d’être souvent décisif sur le plan offensif, Griezmann est « d’une aide précieuse » lorsque son escouade a perdu le contrôle du ballon.

Images de IconSport