Real Madrid : des nouvelles importantes sur Hazard

Le sélectionneur belge, Roberto Martinez, s’est exprimé à propos du milieu offensif Eden Hazard (Real Madrid).

Au début du mois de mars, l’ancien joueur de Chelsea avait dû passer par la case opération. En effet, Hazard était touché au niveau de la cheville droite. Martinez a confié que l’international belge « récupère bien ». A priori, le footballeur qui avait débuté sa carrière professionnelle à Lille pourra « recommencer à courir bientôt ».

Même si ces signaux sont positifs, Roberto Martinez préfère rester prudent jusqu’à nouvel ordre. Le technicien a rappelé que suite à l’intervention chirurgicale, il faut espérer que tout restera « positif dans les quatre ou cinq semaines suivantes et sans complications ».

Hazard vit une saison compliquée

A 29 ans, le Galactique madrilène vit vraiment un calvaire lors de cet exercice. Souvent blessé, Eden Hazard a pu prendre part à seulement 15 matches toutes compétitions confondues. A la clé, 1 but et 5 passes décisives. Du coup, il n’a pas pu justifier le prix énorme de son transfert : 100 millions d’euros.

Espérons pour Hazard et le Real Madrid que cette blessure à la cheville ne sera bientôt plus qu’un mauvais souvenir. Forcément, les fans de la Casa Blanca se demandent si oui, ou non, le Belge pourra rejouer cette saison. Tout dépendra de sa convalescence mais aussi et surtout de la date de reprise de la Liga qu’on ne connaît pas encore…

Images de IconSport