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Ianis Stoica : Le FC Cologne en pole pour s’attacher la pépite d’Estrela Amadora

jeudi 15 octobre 2026 - 14:55

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À 23 ans, Ianis Stoica attire déjà plusieurs clubs européens grâce à ses performances dans le championnat portugais. L’attaquant d’Estrela Amadora est ciblé par plusieurs équipes de Bundesliga, parmi lesquelles le FC Cologne semble largement mener la course.

Ianis Stoica : Le FC Cologne en pole pour s’attacher la pépite d’Estrela AmadoraAllemagne

Un début de saison prometteur en Liga Portugal

Cette saison, Stoica s’est distingué avec quatre buts et deux passes décisives en huit rencontres, démontrant ainsi sa capacité à influencer le jeu offensif de son équipe. Ces statistiques ont aiguisé l’intérêt des clubs européens, notamment allemands.

Vers un transfert hivernal à Cologne ?

Alors qu’Estrela Amadora avait demandé 2,5 millions d’euros pour le joueur durant l’été, le montant pourrait désormais atteindre environ 7,5 millions d’euros. Ce transfert envisagé permettrait également au FC Cologne d’anticiper un possible départ de Said El Mala, préparant ainsi son attaque pour les mois à venir.

Le RSC Anderlecht est également intéressé, mais les derniers éléments placent la Bundesliga et plus particulièrement le FC Cologne en pole position dans ce dossier.

Décryptage FootLégende
Focus sur le transfert d'Ianis Stoica

Le transfert d'Ianis Stoica au FC Cologne illustre l'intérêt grandissant pour les talents émergents du championnat portugais et la stratégie des clubs allemands en préparation du mercato hivernal.

En clairLe FC Cologne est le club le plus avancé pour recruter Stoica.
Le chiffreLe prix du transfert pourrait tripler, passant de 2,5 à 7,5 millions d'euros.
La suiteStoica pourrait remplacer Said El Mala en cas de départ cet hiver.

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